Continúa la toma de ganancias y la soja volvió a bajar en Chicago

La soja volvió a caer en el mercado de Chicago por la continuidad de la toma de ganancias, mientras que los cereales cerraron con saldo dispar, afectados por el clima en Estados Unidos.

El contrato de julio de la oleaginosa bajó 2,63% (US$ 14,79) hasta los US$ 545,83 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 1,41% (US$ 7,17) para posicionarse en US$ 524,61 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en la continuidad de la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos y a las lluvias acontecidas sobre zonas productoras de Estados Unidos necesitadas de agua.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, los pronósticos para los próximos 6 a 14 días "continúan augurando chances de precipitaciones superiores a las marcas normales para buena parte de las regiones productoras de granos gruesos que, de indicar un cambio en el patrón meteorológico hacia condiciones más húmedas, favorecerán a la soja, que define su potencial de rendimiento durante agosto", indicó la corredora Granar.

La harina acompañó al poroto, con una merma del 1,44% (US$ 6,61) hasta los US$ 451,50 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,90% (US$ 13,23) y cerró a US$ 1.467,15 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 1,10% (US$ 2,46) y se posicionó en US$ 220,66 la tonelada, como consecuencia de las precipitaciones que se registran en zonas productoras estadounidenses y con los pronósticos de más humedad para las próximas dos semanas sobre zonas que todavía tienen amplias porciones de suelos bajo los efectos de la sequía.

Por último, el trigo perdió 1,15% (US$ 2,76) y se ubicó en US$ 234,98 la tonelada, debido al firme avanza de la cosecha en el hemisferio Norte y la celeridad con la que evolucionan las exportaciones rusas.

Con información de Télam