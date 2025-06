Soja: el campo sigue negociando para mantener la baja de retenciones

El Gobierno ya ratificó que las retenciones a la soja volverán a subir luego del 30 de junio, tal como estaba previsto. Sin embargo, el campo advierte por los efectos negativos que tendrá esta medida en una liquidación ya de por sí baja y no pierde las esperanzas en que el Poder Ejecutivo termine por prorrogar la baja de los derechos de exportación.

En enero pasado, Luis Caputo anunció una baja de las retenciones cercana al 20% para los principales granos y cereales, lo que en el caso de la soja significó una reducción del 33% al 26%. La medida se tomó de manera temporal hasta el 30 de junio.

Sin embargo, hace unos diez días, el propio Caputo anunció que extendería la rebaja de retenciones al trigo y a la cebada hasta el 31 de marzo de 2026, lo que generó la esperanza de que lo mismo ocurriera con la soja. Pero, la semana pasada, Federico Furiase, asesor del Ministerio de Economía y director del Banco Central, ratificó que las retenciones elevadas para esta oleaginosa "vuelven en julio".

La esperanza del campo

Aun así, desde el campo no se resignan. Un representante de la cadena de valor sojera alertó a El Destape que esperan que la baja de retenciones al grano "se revierta como sucedió con la fina". Más allá del interés lobbista del comentario, el optimismo está puesto en que, sea como sea, el Gobierno no puede anticipar ahora una extensión de la baja porque, obviamente, eso desincentivaría la liquidación en plena cosecha gruesa y justo cuando el Ejecutivo necesita urgentemente acumular reservas neta para cumplir (o, a esta altura, no incumplir por mucho) con la meta pautada por el FMI para el 13 de junio.

De hecho, el propio Milei dijo, el 14 de abril pasado cuando debutó el fin del cepo, que "le avisen al campo que en julio vuelven las retenciones", antes de que Economía diera marcha atrás con la fina.

Un referente de la Mesa de Enlace, que prefirió hablar en off, señaló que dentro del Gobierno hay dos líneas. Por un lado, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura que "entienden la problemática" y "son permeables a los pedidos" de los productores. En ellos está depositada la ilusión de que la baja a las retenciones de granos y cereales de la gruesa continúe.

Pero, por el otro, se encuentra el staff del resto del Ministerio de Economía y el del Ministerio de Desregulación que dirige Federico Sturzenegger, que son, admite este productor, los que finalmente terminan decidiendo en favor del superávit fiscal. Como ejemplo puso la reestructuración del INTA, promovida por estos últimos. Según aclaró, esta última reforma es vista con escepticismo en la cartera de Agricultura. Aunque reconoce ser "poco optimista", sostuvo que "las gestiones siguen abiertas" en relación a la soja.

La advertencia del campo si vuelven a subir las retenciones

En caso de que las gestiones no prosperen y las retenciones a la soja vuelvan a subir, en el sector sojero advierten que tendrán "menor o nulo margen" de rentabilidad". "No se trata de no pagar. Solo de equilibrar la carga fiscal con otros sectores de la economía que tienen mayores márgenes y menor carga fiscal, disminuyendo la discriminación existente", agregó el referente de la cadena de valor sojera, resignando incluso el histórico reclamo de eliminación total de las retenciones presente en los productores.

Juan Carlos Volando, vicepresidente de la Federación Agraria, afirmó a El Destape que están "totalmente en contra" de que las retenciones vuelvan a aumentar el 1º de julio. "Es una rebaja que debería continuar, incluso acentuarse, hasta eliminarse totalmente", añadió.

Y, aunque valoró la continuidad de la baja para el trigo, señaló respecto a la soja que necesitan "que esta situación tenga cierta previsibilidad en el tiempo. No como ahora, que uno no sabe qué es lo que se tiene que hacer".

Por lo pronto, la situación para el Gobierno es apremiante. Incluso con retenciones a la baja y frente a un tipo de cambio atrasado y con escasa variación respecto al dólar blend que dejó de existir el 14 de abril, las exportaciones del bimestre abril/mayo totalizaron sólo 6,6 millones de toneladas, uno de los registros más bajos de las últimas dos décadas para un año sin sequía, advirtió el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En este contexto, un referente de primera línea de las empresas ligadas al agro alertó a este medio, en un mensaje a Milei, que "no se lo puede presionar al campo a vender", y agregó: "Si hay liquidación o no post junio va a ser un problema del Gobierno, no del campo".

Si la rebaja de las retenciones efectivamente termina, el oficialismo correrá el riesgo de que le toque un cuatrimestre agitado en el que tenga que apelar a otras fuentes para evitar que la sangría de reservas se acelere justo antes de las elecciones.