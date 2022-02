La respuesta del Gobierno al amparo de la Sociedad Rural por retenciones: “Las retenciones siguen vigentes”

Desde el Ejecutivo aclararon que los derechos de exportación "siguen vigentes hasta que se derogan; y eso no ha sucedido”.

“Siguen vigentes”, respondieron desde el Gobierno ante la pretensión de la Sociedad Rural Argentina de dejar de pagar las retenciones. Junto a la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), la SRA presentó un amparo ante la Justicia Federal de Córdoba para no abonar más los derechos de exportación a los granos y subproductos desde el 1º de enero.

El presidente del organismo nacional, Nicolás Pino, llegó a calificar a los aranceles de “inconstitucionales”. En una conferencia de prensa, el titular del gremio patronal disparó que "las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo".

Desde el Ministerio de Economía aclararon a El Destape que “las medidas que se dictan en uso de facultades vigentes a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan; y eso no ha sucedido”. “Es un intento de la SRA, pero no válido”, retrucaron en la cartera que conduce Martín Guzmán.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Si fuera así, caen todas las normativas legales de todo el país”, sumó otra fuente del Gobierno. “Hasta que no se deroga una norma, no cae”, respondió a este medio, y en este caso no se dio una derogación legal.

Pero, además de todo esto, la facultad para cobrar los derechos de ventas al exterior está contemplada dentro de la Ley del Código Aduanero. Dentro de eso, se pueden implementar o perfeccionar medidas.

Desde otra dependencia con injerencia directa en el tema abonaron a la misma contestación y le sumaron sorpresa por la intención de la SRA de eliminar aranceles que no se incrementaron en el último período. “Como no hay Presupuesto 2022, el Gobierno no está buscando aumentar las retenciones, ni bajarlas sobre los cultivos tradicionales. Debería pasar por el Congreso y no está la voluntad política de hacerlo en este momento”, clarificaron. Recordaron que para algunas economías regionales las retenciones incluso disminuyeron, como el maíz pisingallo y el maní.

Se sumó a las críticas también el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien dijo por Twitter: "Se pasan reclamando la eliminación del déficit fiscal y un freno a los precios de los alimentos pero no quieren prorroga del aporte de las grandes riquezas, tampoco revaluó fiscal y la SRA se presentó en la justicia para que no se cobren retenciones. Empujan al caos social".

Esta reacción de una de las patas de la Mesa de Enlace no estuvo presente cuando Mauricio Macri bajó las retenciones ni cuando luego las aumentó hasta el tope habilitado antes de terminar su gobierno.

Los detalles técnicos

La Sociedad Rural se presentó en los tribunales federales de Córdoba con el argumento de que cuando el Congreso rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 que había enviado el Gobierno, junto con ello, desaprobó un artículo que permitía al Gobierno cobrar los derechos de exportación.

La ley de Solidaridad, aprobada en diciembre de 2019, al inicio del mandato del Frente de Todos, buscaba revertir la reforma fiscal del 2017, en la cual se estableció un sendero de reducción gradual de derechos de exportación. El Presupuesto 2022, pretendía reforzar estas capacidades para elevar retenciones, pero la oposición rechazó la ley de leyes, por lo que el Ejecutivo prorrogó el de 2021.

Pino señaló que "se pretende que esta discusión se dé en el Congreso porque hoy el cobro no tiene sustento", y dijo que luego quedará para el Poder Legislativo establecer "cuál puede ser el mejor sistema tributario". La interpretación de la SRA consiste en que se debería haber prorrogado la ley de Solidaridad para poder seguir cobrando las retenciones. No obstante, la norma planteaba libertad del Ejecutivo para incrementar los aranceles por encima de un piso, que ya estaba garantizado previamente.

También se oponen a los fideicomisos para abaratar precios

Las cuatro entidades de la mesa de enlace (CRA, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro) rechazaron la semana pasada la idea del Gobierno de crear un fideicomiso de trigo y uno de maíz para abaratarle los alimentos a los consumidores. “El campo ya no acepta más nada de esto, por lo que le pedimos a los funcionarios que recapaciten sobre sus propuestas y posibles acciones”, señalaron.

Hoy, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, explicó que la decisión del Gobierno de crear un fideicomiso para productos frescos "dará previsibilidad en la oferta de todo el año". Espera que "en las próximas semanas ya se pueda poner en marcha" esta herramienta.

En diálogo con Radio 10, detalló que el fideicomiso "está enfocado en financiar a los pequeños productores para que puedan tener más equipamiento". Asimismo, expresó que también se busca "intervenir en temas estacionales" para que los precios no se disparen en ciertos momentos del años.