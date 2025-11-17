Aumentó un 10% el boleto de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas alcanzadas

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, aumentó este lunes casi un 10% y la suba acerca al mínimo a los $500.

La decisión se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de la Resolución 77/2025 de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía. Según determinó, el incremento será de un 9,72% en la denominadas "líneas nacionales", que traspasan el límite entre CABA y la provincia de Buenos Aires. La medida entró en vigencia inmediatamente hoy.

"Con esta medida se busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte público en el marco de la política de ordenamiento del sector, y su implementación respetó los procedimientos de participación ciudadana", argumentó Transporte en un comunicado.

Previo al que entrará en vigencia ahora, el último aumento del boleto de colectivo de las líneas nacionales se había dado escalonadamente en mayo, junio y julio, por un 21,5% en total.

En paralelo, desde marzo las líneas que circulan solo dentro de CABA, dependientes del gobierno porteño, y las que circulan solo dentro de municipios bonaerenses del AMBA, dependientes de PBA, aumentaron un 2% más la inflación mensual, por lo que en noviembre se incrementaron un 4,1% y subirán otro 4,3% en diciembre.

A cuánto queda el boleto de colectivo desde este lunes 17 de noviembre

Con el aumento de un 9,72% oficializado este lunes, el boleto de las 104 "líneas nacionales" del AMBA, que cruzan la General Paz o el Riachuelo, pasa a tener los siguientes valores, especificó la Secretaría de Transporte:

Sección 1 (de 0 a 3 kilómetros): Tarifa plena: $494,83 Tarifa Social Federal: $222,67 Sin SUBE registrada: $786,78

Sección 2 (de 3 a 6 kilómetros): Tarifa plena: $551,24 Tarifa Social Federal: $248,05 Sin SUBE registrada: $876,47

Sección 3 (de 6 a 12 kilómetros): Tarifa plena: $593,70 Tarifa Social Federal: $267,16 Sin SUBE registrada: $943,98

Sección 4 ( de 12 a 27 kilómetros): Tarifa plena: $636,21 Tarifa Social Federal: $286,29 Sin SUBE registrada: $1.011,57

Sección 5 (más de 27 kilómetros): Tarifa plena: $678,42 Tarifa Social Federal: $305,28 Sin SUBE registrada: $1.078,69



Cuáles son las líneas de colectivos que aumentan un 9,7% este lunes 17 de noviembre

Las denominadas "líneas nacionales" de colectivos, que cruzan la General Paz o el Riachuelo y aumentan un 9,72% desde este lunes 17 de noviembre, son 104 en total. Una por una, son las siguientes:

Línea 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145.