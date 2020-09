Luego de los anuncios de la semana pasada respecto de la administración del dólar, el foco de atención volvió a ser la inflación. Había mostrado leves signos de desaceleración y en el Gobierno prevén llegar a diciembre con un nivel de precios interanual en torno al 32%, 12 puntos por debajo de 2019. Pero el endurecimiento en las condiciones de acceso a la divisa podría complicar ese objetivo, el cual incluso se plasmó en el proyecto de Ley de Presupuesto.

Funcionarios y analistas coinciden en que no debería haber impacto directo, dado que el precio de la divisa al que se accede para la importación sigue siendo el oficial, aunque reconocen que puede haber impacto en las expectativas de devaluación y eso causar remarcaciones en canales comerciales menos regulados. Un ejemplo son las ventas de electrónica por Internet, que suelen pactarse, en el mejor de los casos --no falta quien utilice el blue--, al valor del dólar ahorro para tasar un producto.

Dentro del paquete de medidas que lanzó el Banco Central el martes pasado se destaca, por su impacto más directo y visible, la aplicación de una retención del 35% a cuenta de Ganancias sobre la compra de dólares, lo que, al sumarlo al impuesto PAIS, elevó el precio de la divisa para la opción ahorro a 131 pesos. La cotización oficial se mantiene en 79,59 pesos. El sobrecosto de 65% entre el dólar para la producción y el precio para ahorro busca frenar la sangría de reservas.

Pese que los precios de servicios y productos están vinculados al tipo de cambio oficial, el diferencial respecto del valor al que puede acceder cualquier persona con capacidad de ahorro juega en las expectativas. Esto se da tanto en los precios como en las decisiones de consumo. En aquellos rubros que se comercializan a través de canales institucionalizados, como el automotor, la diferencia entre ahorrar en dólares a un precio de 131 pesos o comprar un auto con dólar de 79 puede volcar la decisión.

Cuáles son las estimaciones

"No creo que tenga impacto. No lo tuvo en este contexto de pandemia ni siquiera cuando se aplicó el cupo a las importaciones. Esto no va a tener impacto. Pero no significa que no vaya haber presiones inflacionarias. Porque cualquier escenario para determinados sectores les es propicio para generar presiones inflacionarias que se trasladan a precios", aseguró a El Destape el titular del Centro de Economía Política, Hernán Letcher. "De hecho, las medidas tienden a cuidar al sector de la producción porque le permite acceder a los dólares al tipo de cambio oficial. Es cuidando precisamente el incremento del costo a partir de aumentar el costo del atesoramiento", aseguró Letcher.

Desde el equipo económico salieron a cruzar cualquier presión especulativa sobre el dólar y los precios. "La experiencia que tenemos es que la relación entre el tipo de cambio y el nivel precios está dado por el tipo de cambio oficial, que es al cual se realizan las importaciones de diferentes insumos que el país necesita para producir, de algunos bienes finales y esto es lo que se traslada a los precios de manera inmediata", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Consultados por este medio respecto de si habría mayores controles para evitar remarcaciones abusivas, desde la cartera de Desarrollo y la secretaría de Comercio Interior no dieron respuesta.

"De ninguna manera va a haber aumento de precios. Los movimientos de precios se producen sobre el dólar oficial, esto lo probamos en 2016 cuando se produce la devaluación el gobierno de Macri que dijeron que no iba a ver inflación porque el mercado ya había asumido la devaluación, en ese año tuvimos 40% de inflación. Los precios se guían por el mercado oficial, no por los de referencia que hay en el mercado", aseguró el titular del Banco Central, Miguel Pesce. Durante la gestión anterior, la economía experimentó un incremento del tipo de cambio de más del 400% y una inflación acumulada fue cercana al 300%, según datos de Hacienda.

Herramientas para contener los precios

El proyecto de Presupuesto estima que la inflación para el cierre de este año (punta a punta para diciembre) será de 32% , con un desvío de 4 puntos porcentuales. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central (BCRA) había estimado el mes pasado que año cerraría con una inflación superior a 37%. En lo que va de los primeros ocho meses del año, la inflación mayorista (que recoge el impacto directo del tipo de cambio) acumula un alza 14,7%, aunque el segmento de productos importados aumentó por encima de esa media, al 19,6%. Las consultoras aseguran que los precios de los alimentos y regulados continuarán administrados, a la vez que bienes no esenciales tendrían mayores incrementos.

"El Gobierno Nacional dispondrá de todas las herramientas a su alcance para garantizar un sendero cambiario compatible con una desinflación progresiva y un nivel de competitividad externa elevado y equivalente al actual. El BCRA cuenta con un nivel de reservas internacionales suficiente y con la posibilidad de ampliarlas mediante acuerdos de apoyo contingente con diversas autoridades monetarias para intervenir en el mercado cambiario", señala el Presupuesto que se conoció en simultáneo con el mega paquete de restricciones al acceso a moneda extranjera.

La apuesta oficial será contener las expectativas con herramientas como “Precios Cuidados" y acuerdos sectoriales (como, por ejemplo, realizó con la industria farmacéutica) para colaborar con el proceso de reordenamiento macroeconómico y para cuidar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. "El fortalecimiento de la moneda nacional es un proceso progresivo que requiere de consenso social y acumulación de reputación por parte de la autoridad monetaria que se derive del cumplimiento de objetivos específicos", aseguran en Hacienda.