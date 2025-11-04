No hay bancos este jueves 6 de noviembre: cuál es la razón

Este jueves 6 de noviembre, los bancos de todo el país permanecerán cerrados debido a la conmemoración del Día del Bancario, fecha que recuerda la creación de la Asociación Bancaria en 1924, el gremio que agrupa a los empleados del sector.

De acuerdo con el convenio colectivo de trabajo, la jornada tiene carácter de feriado nacional para los empleados bancarios, por lo que no habrá atención al público ni operaciones presenciales. La inactividad también se extenderá a las bolsas y los mercados financieros, que suspenderán sus operaciones.

La fecha se instauró en homenaje a los primeros reclamos sindicales de los trabajadores bancarios en los años 1920, quienes exigían reducir las jornadas laborales de más de 12 horas diarias. Desde entonces, el 6 de noviembre quedó establecido como día de descanso y celebración para el sector. En esta edición, además del feriado, los empleados recibirán un bono especial de $1.708.032,46.

Servicios bancarios afectados: qué gestiones no se pueden hacer

Durante este día, todas las sucursales bancarias del país están terminantemente cerradas, lo que significa que no hay atención al público en las oficinas. Esto incluye operaciones como:

Depósitos y retiros en caja.

Gestión de cuentas y tarjetas.

Trámites relacionados con préstamos o hipotecas.

Atención al cliente presencial.

Sin embargo, no todos los servicios se detienen. Las bancas electrónicas, como cajeros automáticos, aplicaciones móviles y home banking, seguirán funcionando con normalidad. Los clientes podrán realizar operaciones como transferencias, pagos de servicios y consultas de saldos.

En ese sentido, desde La Bancaria aclararon a El Destape que el jueves, pese al feriado bancario, podrá haber acreditación de haberes (dado que cae en el cuarto día hábil del mes). "Las acreditaciones por lo general se hacen vía web, y la web está disponible, únicamente en el caso que la hagan en la sucursal no se la puede hacer porque obviamente va a estar cerrada", explicaron en el sindicato.

Los demás feriados bancarios que habrá en 2025

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las fechas de los próximos feriados bancarios, a través de las comunicaciones C99321 y C100942. En total, habrá cinco días sin atención al público entre noviembre y diciembre, lo que afectará a bancos, casas de cambio y mercados de valores.

Noviembre será el mes con mayor impacto en el calendario financiero. A la conmemoración del Día del Bancario se sumará un fin de semana extra largo, cuando el viernes 21 de noviembre se establezca como feriado con fines turísticos, y el lunes 24 se celebre el Día de la Soberanía Nacional.

Durante esos días, los bancos permanecerán cerrados por cuatro jornadas consecutivas, lo que afectará operaciones como depósitos, transferencias, acreditaciones de cheques y pagos presenciales.

El último mes del año también traerá su cuota de inactividad. El lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, será feriado nacional, y los jueves 25 y 31 —por Navidad y Año Nuevo— tampoco habrá actividad bancaria ni en los mercados de valores y divisas.