Destacan que superávit de balanza comercial es el más elevado en doce años

La balanza comercial argentina en los primeros once meses del 2021 registró un superávit de US$ 14.352 millones, "el saldo más elevado en los últimos doce años", resaltó un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

Asimismo, el trabajo del Observatorio de Políticas Públicas consideró que el superávit de US$ 3.287 millones de cuenta corriente registrado en el tercer trimestre de 2021 "es muy significativo" ya que "permite fortalecer reservas y aplicar el excedente de dólares a comprar productos que nuestro país no fabrica".

Este resultado significó una variación positiva de US$ 2.110 millones con relación al superávit computado en el mismo período del año 2020.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No se daban dos años consecutivos con superávit de cuenta corriente desde el bienio 2008-2009", resaltó el trabajo de la casa de altos estudios.

En la comparación regional, Argentina obtuvo registros muy positivos en el tercer trimestre del año, a diferencia de los guarismos negativos en cuenta corriente registrados por Brasil (- US$ 6.522 millones); México (- US$ 4.070 millones); Colombia (- US$ 5.120 millones); Perú (- US$ 1.019 millones); y Chile (- US$ 6.504 millones).

Por otro lado, respecto a los datos del mes de noviembre, la Undav indicó que "la balanza comercial computó un superávit de US$ 397 millones".

En ese sentido, se destacó que "los mayores superávits registrados en el mes de noviembre correspondieron al intercambio comercial con Chile, India y Argelia con US$ 350 millones, US$ 345 millones y US$ 153 millones, respectivamente".

Con información de Télam