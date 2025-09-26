Supermercados rechazaron "aumentos especulativos" en los precios

Los supermercados de todo el país pidieron a las empresas proveedoras evitar "aumentos de precios especulativos" y anticiparon que los rechazarán, luego de la suba del dólar de la semana pasada y la eliminación temporal de las retenciones que rigió entre el lunes y el miércoles.

Así lo hicieron, a través de un comunicado, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que representan a los supermercados medianos a nivel nacional, diferenciados de las grandes cadenas de marca.

En ese sentido, solicitaron “extrema prudencia a los proveedores” y aconsejó a los asociados supermercadistas “actuar de manera decidida en defensa de sus clientes, rechazando aumentos de precios especulativos”. Según trascendió, las subas pautadas por los proveedores ascendían incluso al 7%.

Qué dice el comunicado de CAS y FASA sobre el rechazo de aumentos

En la comunicado, titulado “El supermercadismo argentino pide prudencia”, CAS y FASA se pronunciaron “ante las actuales condiciones de volatilidad de los mercados, registradas en los últimos días”.

“A nuestros proveedores les sugerimos que observen atentamente lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia, a aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconocerá aumentos injustificados”, señalaron las entidades.

En tanto, agregaron que “a quienes no aumentaron sus precios, más allá de situaciones puntuales justificadas, les decimos que los acompañamos en su actitud prudente, que además se ve plenamente justificada ante la caída de la demanda que todos estamos sufriendo”.

Las cámaras supermercadistas aconsejaron a sus asociados “no convalidar aumentos de aquellos proveedores que buscan cubrirse anticipadamente de una situación de crisis, que al día de hoy parece superada, considerando los acontecimientos recientes”.

“Los empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo habito de aumentar los precios ‘por si acaso’, en ese sentido seguiremos actuando como un ‘escudo protector’ para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros. Desde CAS y FASA comprometemos nuestro apoyo para ayudarlos a superar todas las circunstancias que se pudieran dar en caso de surgir negociaciones conflictivas con algunos de sus proveedores, algo que confiamos no sucederá”, concluyó el comunicado.