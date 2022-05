Precio de la soja retrocede US$12, en una rueda con caída generalizada en Chicago

Los granos cerraron hoy con caídas generalizadas en el inicio semanal en el mercado de Chicago y prosiguieron con la tendencia del viernes pasado, debido a las liquidaciones de contratos por parte de los fondos de inversión, en una jornada en la que la soja retrocedió más de US$ 12 y perforó para abajo la barrera de los US$ 600 la tonelada.

De esta forma, el contrato de mayo de la oleaginosa cayó 2,08% (US$ 12,68) hasta los US$ 595,62 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo por 2,26% (US$ 13,50) para ubicarse en US$ 582,48 la tonelada.

"Sin confirmaciones de nuevas ventas a China y en medio del descenso general de los principales indicadores bursátiles globales y del petróleo, los fondos de inversión acentuaron la liquidación de contratos vista durante buena parte de la semana pasada y el retiro de ganancias", analizó la consultora Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia, con un retroceso en la harina del 2,90% (US$ 13,56) hasta los US$ 453,15 la tonelada, y una baja en el aceite del 1,38% (US$ 26,90) para cerrar a US$ 1.921,96 la tonelada.

Respecto a los cereales, el maíz se retrajo 0,97% (US$ 3,05) y se posicionó en US$ 308,84 la tonelada, debido a una activa liquidación de contratos por parte de los fondos de inversión, en una mala jornada para los mercados bursátiles.

En cuanto al trigo, su contrato de referencia decreció 1,25% (US$ 5,05) y se ubicó al cierre de la sesión a US$ 398,03 la tonelada.

Al igual que en el caso del maíz y la soja, las mermas estuvieron signadas por "la liquidación de contratos general".

Con información de Télam