Melella prevé "tiempos muy buenos" con la producción de hidrógeno verde en Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, afirmó hoy que "se vienen tiempos muy buenos para la Argentina" como consecuencia de las inversiones comprometidas y proyectadas para la producción de hidrógeno verde, a la que su provincia se está sumando con la participación de una compañía estadounidense.

El mandatario informó que el próximo 14 de junio su gobierno presentará en la ciudad de Buenos Aires "un estudio de factibilidad y también de puestos de trabajo, de costos, de posibles mercados de venta en el exterior" referidos al paso que dará Tierra del Fuego que, de esta manera, se sumará a Río Negro en esta temática.

"Son buenas noticias los anuncios de inversión o cartas de entendimiento que se vienen firmando con distintas empresas en nuestra provincia para la producción de hidrógeno verde", enfatizó Melella en declaraciones a Télam Radio.

El gobernador fueguino participa hoy en Bariloche de un encuentro del Consejo Económico y Social sobre la Estrategia Nacional del Hidrógeno, continuando con el diálogo iniciado por la Mesa Interministerial de Hidrógeno y con la mirada puesta en una política de Estado que une a representantes de distintos sectores políticos, académicos, productivos y sociales.

En referencia al análisis de factibilidad, Melella detalló que "se trata de un estudio de primer nivel que se ha hecho en conjunto, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para las distintas embajadas que tienen representación en nuestro país y también para las cámaras empresariales y seguir despertando interés".

La firma estadounidense MMEX Resources Corporation proyecta producir hidrógeno verde en la provincia patagónica con una inversión prevista de US$ 500 millones, con el objetivo de generar entre US$ 120 y US$ 190 millones de exportaciones anuales a partir de su entrada en funcionamiento en 2025.

Además, la iniciativa crearía 1.500 puestos de trabajo durante la construcción de la planta y hasta 300 puestos fijos de trabajo calificado cuando entre en operaciones, de acuerdo a estimaciones realizadas por la empresa, según información recogida por Télam.

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de evaluación técnica, un proceso que puede llevar entre 90 y 120 días.

"Estamos convencidos de que Argentina va a crecer muchísimo de la mano de la energía. Apostar fuertemente a la producción de energía y el hidrógeno verde va a ser demandado en el mundo y Argentina tiene que picar en punta. Y Tierra del Fuego lo está haciendo", subrayó Melella.

Destacó, por otra parte, que "Tierra del Fuego sigue creciendo y no sólo va a crecer en la producción de hidrógeno verde, sino también en materia de pesca, de recursos naturales, producción de gas, petróleo, en industria tecnológica, industria del conocimiento”, y sostuvo que “esta es la Argentina y la provincia que todos deseamos".

Entre las razones argumentadas por MMEX para elegir Tierra del Fuego se destacan la calidad de los vientos en la provincia austral, su ubicación estratégica frente al océano (que facilita la logística exportadora) y las ventajas tributarias que ofrece por ser una zona franca (ausencia de impuesto al valor agregado y menor tributo a la renta, entre otras).

En diálogo con Télam, el gerente de Financiamiento de Proyectos de MMEX, Nabil Katabi, aseguró que "Tierra del fuego tiene los mejores vientos del mundo, mucha tierra vacía y está sobre el mar, ubicada frente a Asia y Europa”, y remarcó que “estas ventajas naturales se combinan con que es una zona franca y tiene ventajas tributarias, lo que nos permite pensar un buen desarrollo".

Con información de Télam