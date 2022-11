La soja y el trigo cerraron en alza en el mercado de Chicago

La soja y el trigo finalizaron la jornada en alza en el mercado de Chicago, debido a problemas productivos en el Hemisferio Sur, mientras que el maíz concluyó la sesión con pérdidas por el accionar vendedor de los fondos especulativos.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,69% (US$ 3,68) hasta los US$ 539,95 la tonelada, mientras que el de marzo lo hizo por 0,65% (US$ 3,49) y se posicionó en US$ 542,15 la tonelada.

La suba fue impulsada por nuevas ventas de mercadería estadounidense a China y la persistente sequía que retrasa la siembra y afecta al cultivo en la Argentina, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"También aportó a la firmeza la devaluación del real frente al dólar, que le resta competitividad a las exportaciones de Brasil", indicó la corredora de granos Granar.

La harina acompañó la tendencia alcista del poroto, con una mejora de 2,2% (US$ 9,9) hasta los US$ 460,2 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 1,89% (US$ 30,7) y se posicionó en US$ 1.656,7 la tonelada.

Por su parte, el trigo avanzó 1,81% (US$ 5,05) y se ubicó en US$ 283,48 la tonelada, como consecuencia de de los problemas productivos del Hemisferio Sur y compras técnicas por parre de los fondos especulativos.

Por último, el maíz perdió 0,56% (US$ 1,47) y cerró a US$ 260.62 la tonelada, producto de la liquidación de contratos por parte de los fondos especulativos.

Con información de Télam