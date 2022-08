La CNV aprobó un Fondo Común de Inversión para el agro en dólares

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó hoy la creación del Fondo Común de Inversión Cerrado Adblick Granos Plus, denominado en dólares, destinado a financiar proyectos agropecuarios diversificados por zonas geográficas y cultivos para el mercado interno y la exportación.

La iniciativa prevé una oferta pública de cuotapartes por un monto máximo global de hasta US$ 100 millones, con un plazo de 6 años, y la emisión del primer tramo será por un valor de entre US$ 3 y US$ 15 millones.

“Esta herramienta contempla la inversión en activos, con o sin oferta pública, para el financiamiento de la actividad agropecuaria, con criterios de riesgo como la diversificación, las zonas geográficas que involucren a más de una provincia; cultivos de verano y de invierno; y diferentes canales de comercialización”, detalla la CNV a través de un comunicado de prensa.

Además, el instrumento está abierto a financiar sociedades y servicios de pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como también fideicomisos, dedicados a la explotación agropecuaria.

Este fondo tiene como órganos activos a Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., sociedad gerente, y al Banco Comafi, sociedad depositaria.

Por otra parte, cuenta con calificación de riesgo AA - (ccn), que es la que reciben los fondos con muy buena capacidad de desempeño, administración, operatividad y rendimiento, según la Calificadora de Riesgo de la Universidad Tres de Febrero. Mientras que las cuotapartes serán listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

De esta manera, se da continuidad a la agenda de la CNV de multiplicar las opciones de financiamiento en el mercado de capitales, con impacto en las economías regionales, impulso de la producción y el trabajo.

Con información de Télam