José Urtubey: "Estamos en un punto de inflexión para empezar a equilibrar la macroeconomía"

El dirigente industrial José Urtubey llamó a “centralizar los esfuerzos en la recuperación de la Argentina” y dijo que el estado actual de la negociación con el FMI “es un punto de inflexión muy positivo para empezar a equilibrar la macroeconomía, en donde todos los sectores, el Gobierno y la oposición tenemos que trabajar para salir adelante”.

“Veníamos de una crisis muy fuerte desde 2019, que la pandemia profundizó. Tenemos esta piedra en el zapato, el crédito del FMI, con lo dañino de este crédito que es que se amortiza en un corto plazo: en cuatro años tenías el vencimiento de todo el crédito”, dijo Urtubey en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, el dirigente industrial destacó que se haya buscado “un principio de entendimiento”, y apeló a que el mismo “sea apoyado por el Congreso Nacional, lo que va a permitir la posibilidad de pagar, cumplir y honrar las deudas pero sin que esto condicione obviamente la recuperación económica”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Empezar a equilibrar la macroeconomía es en donde tenemos que poner toda la atención, y en vez de seguir incrementando las Leliq el desafío es volcarlas al crédito productivo”, sostuvo el director de la firma Celulosa Argentina, tras lo cual llamó a “centralizar los esfuerzos en la recuperación de la Argentina, con una madurez de visión y de actividad política".

“Hay una salida distinta al déficit, y es justamente fortalecer y potenciar la economía”, agregó.

“En la medida en que podamos concertar con todos los sectores e ir hacia una dinámica positiva de la economía y vencer la informalidad, ahí tenemos desde dónde crecer; tenemos desde dónde crecer en exportaciones también, y más allá del problema inflacionario que hoy tenemos, y que hay un gran susto sobre lo que va a pasar con la Reserva Federal americana y las tasas de referencia, creo que también hay que empezar a pensar en qué efecto va a tener la inflación en el mundo sobre nuestros productos", subrayó.

Sostuvo que el acuerdo con el Fondo no significa "solución inmediata a todos los problemas, pero sí se puede empezar a rumbear positivamente, y esto no es menor en un punto en donde el FMI asumió en alguna medida una autocrítica y por eso es que tiene esta posición conciliadora con los intereses nacionales".

De cara al futuro tratamiento en el Parlamento del acuerdo con el FMI, Urtubey dijo que “de no concretarse, de no haber una legitimación por parte del Congreso, no llegar a buen puerto con el Fondo sería un punto negativo, no solo por la falta de posibilidades de acceder a financiamiento internacional, sino porque realmente ahí empieza un camino negro para equilibrar la macroeconomía”.

Con información de Télam