Garantizar superó las 70 obligaciones negociables avaladas en el mercado de capitales

La sociedad de garantía recíproca (SGR) Garantizar superó las 70 obligaciones negociables (ON) avaladas en el mercado de capitales, manteniendo el 33% de participación del mercado, informó la empresa de participación estatal.

Garantizar respaldó en abril tres ON CNV Garantizadas y dos ON Simples, también llamadas ON Pymes.

La primera colocación de abril se hizo con la empresa Dulcor por $ 70 millones y se convirtió en la ON número 70 para Garantizar, afirmándose así como la SGR con más avales en este tipo de operatorias.

La ON, colocada por Nación Bursátil entre otros, se realizó en un único tramo a 24 meses y obteniendo un financiamiento a una tasa Badlar más 3% de margen (spread), por la que recibió 28 ofertas por un total de $ 156,8 millones.

Dulcor es una pyme familiar fundada en 1962, que lleva más de 50 años en la elaboración de dulces, mermeladas y pulpas de frutas.

La segunda colocación se hizo con Tresnal Agropecuaria por $ 65 millones, avalada en su totalidad por Garantizar.

Tresnal es una empresa productora de carnes para consumo que busca ampliar y diversificar su capacidad productiva, tanto de hacienda como de granos.

Se trató de la segunda emisión de Tresnal avalada por Garantizar.

“Las ON permiten a las pymes de todos los sectores financiarse a largo plazo y a la medida de sus necesidades. Así pueden acceder al crédito y, además, obtienen la posibilidad de elegir moneda, plazo de la emisión, amortización y período de pago de interés”, explicó el presidente de Garantizar, Gabriel González.

Asimismo, destacó que “se están utilizando cada vez más los instrumentos como la ON Simple que son beneficiosos tanto para las pymes como para los inversores, quienes demandan cada vez más estos productos”.

Los plazos de financiación de las ON Simples llegan hasta los 5 años por emisión, brindando también la posibilidad de emitir series consecutivas.

Además, la documentación solicitada a la pyme por la Comisión Nacional de Valores (CNV) es simple y se presenta 100% de forma digital, a diferencia de los requerimientos para las grandes empresas.

Una vez que obtiene los fondos, la pyme solo debe presentar la aplicación de los mismos y sus estados contables anuales.

Con información de Télam