Frente al endurecimiento de la FED, las bolsas internacionales y el petróleo cotizan con caídas

Las principales bolsas internacionales y el petróleo operaban con caídas en los mercados de referencia.

Los mercados se muestran impactados por la posibilidad de múltiples subas en las tasas de interés de la Reserva Federal (FED) durante este año.

El banco central estadounidense ya anunció que va a acelerar su reducción de compra de bonos y activos tóxicos, una política que permitía mantener a las tasas en valores mínimos.

Una suba en las tasas vuelve más atractivo volcarse al dólar y los bonos del tesoro, en cambio de otros de mayor riesgo.

Luego de la publicación de las minutas de la FED del miércoles pasado donde se pudo vislumbrar un tono más duro en la política monetaria por parte del organismo, y la mejora en el mercado laboral estadounidense con niveles cercanos al pleno empleo (una referencia seguida de cerca por la FED), la financiera Goldman Sachs modificó hoy su previsión de 3 subas en las tasas de referencia a 4 durante el año en curso durante los meses de marzo, junio, septiembre y, ahora también en diciembre.

Los papeles tecnológicos se ven especialmente afectados, ya que, en un contexto de mayores tasas e inflación, los inversores prefieren las acciones que puedan permitirles obtener mayores ganancias en el corto plazo que en el largo.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de una entrada en su blog, la alta inflación que se registra en Estados Unidos podría derivar en una respuesta mas dura por parte de la FED que a su vez, puede generar temblores en los mercados financieros y afectar especialmente a los países emergentes, a quienes recomendó prepararse frente a los posibles efectos.

La inflación en Estados Unidos marcó en noviembre un 6,8%, un valor no visto desde junio de 1982; mientras que el miércoles se conocerán los datos correspondientes a diciembre.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores positivos en su mayoría según la agencia Bloomberg, en una jornada donde el índice japonés Nikkei no operó por día festivo.

Anotaron subas Hong Kong (Hang Seng) 1,08%, Corea del Sur Taiwán (Taiex), 0,38% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con verdes del 0,39% y 0,44% respectivamente.

Por el contrario, Corea del Sur (Kospi) cerró con una caída del 0,95%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con caídas: retrocedían Londres (FTSE 100) 0,32%, París (CAC40) 1,13%, Francfort (DAX) 0,91%, Madrid (IBEX35) 0,16% y Milán (Ftsemib) 0,71%.

Pese a las caídas en las bolsas, hoy se dio a conocer un dato macroeconómico positivo para la Eurozona: el desempleo cayó en noviembre una decima a 7,2%, se encuentra cerca de los niveles previos a la pandemia.

Las bolsas de Nueva York también registraban pérdidas en su quinta jornada consecutiva en rojo (la peor racha desde septiembre) y su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 1,42% hasta 35.718,28 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq (en un mínimo de tres meses) bajaban 1,49% y 2,40% respectivamente.

Una de las excepciones la marca la fabricante de videojuegos Zynga, cuyo papel sube un 44% luego de ser anunciarse su venta a Take-Two Interactive.

Los mercados de criptomonedas también se ven afectados por el cambio en el tono de la FED y el progresivo abandono de una política acomodaticia de gran liquidez: el bitcoin (BTC) durante la jornada cotizó a menos de US$ 40.000, un mínimo no registrado desde septiembre del año pasado.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con un rojo del 1,04% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 101.648,40 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores negativos: la soja retrocedía US$ 6,25 para situarse en US$ 511,92 para los contratos con entrega en marzo

Para las entregas también en marzo, el trigo y el maíz caían US$ 2,48 y US$ 2,46 hasta US$ 276,22 y US$ 236,41 respectivamente.

Por otro lado, el petróleo operaba con caídas: el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 1,29% y se comercializaba a US$ 77,88 el barril en los contratos con entrega en febrero.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 80,78 y se desvalorizaba 1,19% para la entrega en marzo.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,14%, mientras el título a 10 años rendía 1,80% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,89%.

Con información de Télam