El secretario de Transporte de la Nación instó a que CABA cumpla la ley con el transporte

El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, afirmó hoy "no han sido las esperadas" las respuestas de los funcionarios porteños por el traspaso del transporte urbano de pasajeros, y los instó a que "cumplan la ley".

"El diálogo continúa pero las respuestas no fueron las que esperábamos", señaló Giuliano en declaraciones a LT8 Rosario, respecto de la reunión que mantuvieron ayer funcionarios nacionales y de la Ciudad en el Ministerio de Transporte.

En este sentido, recordó que la cartera que conduce Alexis Guerrera tiene el objetivo que "CABA se haga cargo del transporte que le corresponde, como lo hace Rosario, Tucumán o cualquier otra ciudad del país".

"Esto no es un deseo sino una ley que tiene diez años y no se cumple por la razón de que la Ciudad de Buenos Aires no acepta hacerse responsable de sus propias líneas de transporte, que insumen un presupuesto muy alto para la Argentina", explicó Giuliano.

El funcionario recordó que "las provincias aportan el 65% (de los subsidios) para sostener su transporte y hay ciudades que aportan más. Sin embargo CABA en el último bimestre aportó cero peso, el sistema lo sostuvo el Estado Nacional. Nuestro objetivo es superar esa asimetría", aseguró.

Giuliano puntualizó que "en 2015 se avanzó con el traspaso del subte y quedó una parte incumplida, que es el transporte público de pasajeros, que representa más de $14.600 millones de subsidios que aporta el Estado Nacional".

Representantes del Ministerio de Transporte de la Nación y CABA se reunieron ayer para delinear los pasos a seguir para que la administración porteña se haga cargo de las líneas de colectivo que circulan por su territorio.

Durante el encuentro, los presentes dialogaron sobre cuatro ejes de trabajo coordinado para concretar el traspaso de las líneas porteñas: el jurídico, el económico, el institucional y el teórico.

Las fuentes señalaron que, en este marco, y ante la falta de propuestas y aportes de la CABA para el sostenimiento de su sistema de transporte, Nación confirmó que elaborará un proyecto de acta acuerdo para que la administración porteña se haga cargo de sus líneas de colectivo.

Con información de Télam