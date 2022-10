El déficit comercial con Brasil fue en septiembre de US$244 millones

El comercio con Brasil cerró septiembre con un déficit de US$ 244 millones para la Argentina, lo que conformó para el país el noveno mes consecutivo con resultados en rojo en la balanza bilateral, de acuerdo con sendos informes elaborados por las consultoras Ecolatina y Abeceb.

De esta forma, el acumulado de los primeros nueves meses del corriente año refleja un saldo negativo de US$ 2.814 millones para la Argentina.

El rojo comercial se dio a pesar de que las exportaciones con destino a Brasil se mantuvieron en niveles elevados, totalizando US$ 1.285 millones, el mejor septiembre de los últimos ocho años.

El resultado final obedeció a que las importaciones desde el vecino país mostraron -también- el registro más elevado para un septiembre desde 2014, por un total de US$ 1.453 millones.

Con un flujo comercial que volvió a superar los US$ 2.600 millones, el saldo comercial bilateral en septiembre mostró un déficit de US$ 244 millones -con lo cual hace ocho meses no baja de los US$ 200 millones-, y se consolidó como el tercer déficit mensual más elevado de los últimos 16 meses y el peor septiembre de los últimos 5 años.

Con esta dinámica, las exportaciones acumuladas hasta septiembre superaron ya los US$ 9.700 millones (+19% i.a.), aunque fueron ampliamente superadas por importaciones que rozaron los US$ 11.900 millones (+36% i.a.).

En consecuencia, el saldo comercial bilateral acumulado en lo que va de 2022 muestra un rojo de US$ 2.184 millones, el más elevado en los últimos cuatro años y más de tres veces el evidenciado para el mismo periodo en 2021 (US$ 600 millones).

En su composición, las exportaciones de vehículos (tanto para el transporte de mercaderías como para pasajeros) se incrementaron en su comparación interanual (+32%) y explicaron un 36% de las ventas a Brasil, totalizando poco menos de US$ 440 millones.

Sin embargo, Argentina continúa mostrando escaso peso dentro de las importaciones de su principal socio comercial y sus exportaciones alcanzaron ya tres meses consecutivos por debajo del 5% de representación, cuando en 2019 promediaban un 6% y a principios de los 2000 un 12%.

En tanto, las importaciones desde Brasil mostraron el registro más elevado para un septiembre desde 2014 y aceleraron su evolución interanual por segundo mes consecutivo.

Así, pasaron de crecer un 40% interanual en agosto a más de un 47% interanual en septiembre, casi 25 puntos porcentuales por encima de la dinámica de las exportaciones.

Con información de Télam