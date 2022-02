El Banco Central ya compró US$ 100 millones en febrero y acumula 11 ruedas sin ventas netas

El Banco Central (BCRA) cerró hoy su participación en el mercado cambiario mayorista con compras por unos US$ 5 millones y acumula cerca de US$ 100 millones a través de esa vía en lo que va de febrero, según informaron fuentes de mercado.

De esta forma, la autoridad monetaria lleva 11 jornadas consecutivas sin ventas netas el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

"El BCRA terminó el día con compras netas por US$ 5 millones y lleva el acumulado positivo del mes a cerca de US$ 100 millones. Con la de hoy, el BCRA acumula once jornadas consecutivas sin venta de divisas en el mercado de cambios", informó el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Durante la jornada se negociaron US$ 138,40 millones en el segmento contado, en futuros del MAE US$ 8 millones y en el Rofex US$ 163 millones.

El dólar mayorista cerró la jornada a $ 106,38 para la compra y $ 106,58 a la venta, once centavos arriba del cierre de ayer.

La mejora en la participación del Central se da luego del anuncio del preacuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI que fija metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas para los próximos años como requisito para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones que el país tiene con el organismo.

Al mismo tiempo, el 26 de enero comenzaron a regir una serie de modificaciones que la AFIP dispuso en sobre la Capacidad Económica Financiera (CEF) de las empresas, un mecanismo que habilitan a la empresa a disponer de los dólares necesarios para importar productos al tipo de cambio mayorista.

Los cambios buscan una mayor fiscalización sobre la solvencia y la liquidez de las empresas al cruzar variables como la capacidad contributiva y de financiamiento, además del cumplimiento de los deberes impositivos y, de esa forma, evitar maniobras especulativas como, por ejemplo, adelantar importaciones.

"No habrá ningún problema con las importaciones. La AFIP tiene un programa de fiscalización muy importante y va modificando algunas pautas para evitar a los pícaros que cometen maniobras ilegales", señaló al respecto el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a Radio 10.

Según datos oficiales, las empresas accedieron en enero a US$ 5.272 millones en el MULC para pagar importaciones, un volumen 37% superior a la del primer mes de 2021 y apenas 15% más bajo que el nivel de diciembre, el mes con mayor nivel de importaciones de los últimos años.

Con información de Télam