Cafiero mantendrá reunión de trabajo con el ministro de Inversiones de Arabia Saudita

El canciller Santiago Cafiero recibirá hoy en el Palacio San Martín al ministro de Inversiones de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, con el objetivo de “profundizar la relación bilateral” e “impulsar la cooperación” entre ambos países, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

Ambos funcionarios mantendrán una reunión de trabajo, y posteriormente compartirán la apertura de un encuentro de negocios entre empresas y fondos soberanos saudíes con contrapartes argentinas.

Un tema de discusión será el trabajo conjunto de ambos países en materia de seguridad alimentaria y seguridad energética, a fin de aumentar el comercio y las inversiones en estos sectores estratégicos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También tratarán el apoyo del Fondo Soberano de Arabia Saudita a distintos proyectos de infraestructura en la Argentina e inversiones productivas.

Finalizada la reunión de trabajo, ambos ministros inaugurarán el encuentro de negocios, el cual tendrá la finalidad –indicó Cancillería- “de concretar acuerdos comerciales específicos y avanzar en proyectos conjuntos para el beneficio de ambos países”.

Junto con otros funcionarios, Al-Falih llegó al país acompañado de una “importante delegación de empresas” que participarán de dicho encuentro.

Se prevé la realización de 40 reuniones, con la participación, del lado argentino, de veinte empresas y autoridades provinciales de los sectores de agroalimentos, energía y energías renovables, fertilizantes, bienes raíces y nuevas tecnologías.

Previamente, en noviembre de 2021, Cafiero se había reunido en la Argentina con su par de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud.

Un año después, el canciller viajó a Arabia Saudita en una visita donde se negoció una “hoja de ruta” entre ambos países, en lo que fue la primera visita de un ministro de Relaciones Exteriores argentino a ese país desde 2014.

El documento acordado determinó una decena de actividades con el fin de fortalecer y profundizar la relación bilateral existente, y la visita de Al-Falih al país se enmarca dentro de ellas.

Allí, como parte de la VII Reunión de la Comisión Mixta Argentina-Arabia Saudita, Cafiero volvió a mantener un encuentro con Al Saud, además de dialogar con los ministros de Comercio, Majid Bin Abdullah Alkassabi; de Ambiente, Agua y Agricultura, Abdulrahman Al-Fadhli; y de Energía, Abdulaziz bin Salman Al-Saud.

En 2022 las exportaciones de Argentina a Arabia Saudita ascendieron a US$ 1.184 millones y las importaciones llegaron a US$ 1.093 millones, con un superávit de US$ 91 millones para el país.

Minería, energía y alimentos son algunos de los temas que fueron acordados para trabajar en forma conjunta tras la visita del funcionario argentino a Riad en noviembre del año pasado.

Con información de Télam