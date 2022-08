Argentina recibió US$ 20,6 millones del BCIE para fortalecer el sistema de ciencia e innovación

Argentina recibió US$ 20,6 millones de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de un programa que procura fortalecer los sistemas de ciencia e innovación en distintos países.

El Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Desarrollo, tiene previsto destinar a la Argentina un total de US$ 50 millones, de los cuales ya se entregaron US$ 20,6 millones, con el tercer desembolso por US$ 9,5 millones ejecutado hoy.

La previsión es que este programa apoya directamente a la labor de 1.490 personas "de las cuales 1.210 son investigadores e investigadoras".

"La ciencia y tecnología son pilares importantes para la sociedad, ya que a través de ellas se desarrollan proyectos de gran envergadura. Desde el BCIE seguimos acompañando a nuestro país socio extrarregional en iniciativas que permiten el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de innovación entre Argentina y Centroamérica", subrayó el presidente

ejecutivo del banco multilateral, Dante Mossi.

Por sui parte, el director titular por Argentina y Colombia ante el Banco, Maximiliano Alonso, aseguró que "Argentina busca seguir cooperando y desarrollando más y mejores programas que brinden oportunidades de crecimiento para las personas y la región, y el BCIE es un aliado estratégico para cumplir con este propósito".

Indicaron que la iniciativa "busca fortalecer el Sistema Nacional de Innovación de la República Argentina a través de la asignación y transferencia de recursos no reembolsables a instituciones y profesionales de este sector para la realización de proyectos".

También se impulsa la creación de "de redes de cooperación internacional con Centroamérica a través del otorgamiento de becas a estudiantes centroamericanos, quienes podrán realizar estudios en biotecnología, uso sostenible de la biodiversidad y tecnologías de inclusión social, entre otras, en Argentina".

Con información de Télam