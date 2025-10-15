Cuánto dinero se transfiere en octubre 2025 sin tener problemas con ARCA

ARCA: qué controlan de las transferencias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —el organismo que reemplazó a la AFIP— mantiene bajo vigilancia durante octubre de 2025 una serie de transferencias bancarias y movimientos digitales, tanto entre cuentas de personas físicas como jurídicas, con el objetivo de detectar operaciones sospechosas o de origen no declarado.

De acuerdo con la reglamentación vigente, las transferencias entre cuentas o billeteras virtuales de personas físicas no generan reportes automáticos mientras no superen los $50.000.000 por mes calendario.

Ese es el monto máximo permitido sin que la operación quede bajo el radar del organismo o de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Cuánto se puede transferir sin aviso a ARCA.

ARCA: límites de transferencias y operaciones en octubre

ARCA estableció los siguientes topes de referencia a partir de los cuales puede requerir información adicional sobre el origen o destino de los fondos:

Transferencias y acreditaciones Personas físicas: hasta $50.000.000 mensuales. Personas jurídicas: hasta $30.000.000 mensuales.

Extracciones en efectivo Hasta $10.000.000 para personas físicas y jurídicas.



Estos límites aplican tanto a billeteras virtuales como a cuentas bancarias, sin distinción de entidad. Si se superan, el usuario puede recibir un pedido formal de documentación por parte de ARCA o ser sujeto de verificación por parte de la UIF.

ARCA: cuánto se puede transferir.

Transferencias: qué documentación puede exigir ARCA

Cuando una operación excede los montos establecidos, ARCA puede solicitar documentación que acredite el origen lícito del dinero. Entre los comprobantes más habituales se encuentran:

Recibos de sueldo o constancias previsionales.

Facturas de los últimos 3 a 6 meses.

Comprobantes de compra o venta.

Certificaciones de fondos firmadas por contador público.

Constancia de inscripción en el Monotributo.

Documentación de respaldo de operaciones comerciales.

Si los fondos están debidamente justificados (por ejemplo, provienen de ahorros declarados, ingresos laborales o venta de bienes), no se genera ningún inconveniente.

Para evitar observaciones o demoras, los especialistas recomiendan no cometer los siguientes errores:

Transferir montos que superen los límites permitidos.

No poder justificar el origen del dinero.

Desatender los pedidos de información del banco o billetera virtual.

Mantener saldos elevados sin respaldo de ingresos declarados.

Además de los topes para transferencias, ARCA contempla otros valores de referencia para evitar inconsistencias: