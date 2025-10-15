Cuánto dinero se transfiere en octubre 2025 sin tener problemas con ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —el organismo que reemplazó a la AFIP— mantiene bajo vigilancia durante octubre de 2025 una serie de transferencias bancarias y movimientos digitales, tanto entre cuentas de personas físicas como jurídicas, con el objetivo de detectar operaciones sospechosas o de origen no declarado.
De acuerdo con la reglamentación vigente, las transferencias entre cuentas o billeteras virtuales de personas físicas no generan reportes automáticos mientras no superen los $50.000.000 por mes calendario.
Ese es el monto máximo permitido sin que la operación quede bajo el radar del organismo o de la Unidad de Información Financiera (UIF).
ARCA: límites de transferencias y operaciones en octubre
ARCA estableció los siguientes topes de referencia a partir de los cuales puede requerir información adicional sobre el origen o destino de los fondos:
-
Transferencias y acreditaciones
-
Personas físicas: hasta $50.000.000 mensuales.
-
Personas jurídicas: hasta $30.000.000 mensuales.
-
-
Extracciones en efectivo
-
Hasta $10.000.000 para personas físicas y jurídicas.
-
Estos límites aplican tanto a billeteras virtuales como a cuentas bancarias, sin distinción de entidad. Si se superan, el usuario puede recibir un pedido formal de documentación por parte de ARCA o ser sujeto de verificación por parte de la UIF.
Transferencias: qué documentación puede exigir ARCA
Cuando una operación excede los montos establecidos, ARCA puede solicitar documentación que acredite el origen lícito del dinero. Entre los comprobantes más habituales se encuentran:
-
Recibos de sueldo o constancias previsionales.
-
Facturas de los últimos 3 a 6 meses.
-
Comprobantes de compra o venta.
-
Certificaciones de fondos firmadas por contador público.
-
Constancia de inscripción en el Monotributo.
-
Documentación de respaldo de operaciones comerciales.
Si los fondos están debidamente justificados (por ejemplo, provienen de ahorros declarados, ingresos laborales o venta de bienes), no se genera ningún inconveniente.
Para evitar observaciones o demoras, los especialistas recomiendan no cometer los siguientes errores:
-
Transferir montos que superen los límites permitidos.
-
No poder justificar el origen del dinero.
-
Desatender los pedidos de información del banco o billetera virtual.
-
Mantener saldos elevados sin respaldo de ingresos declarados.
Además de los topes para transferencias, ARCA contempla otros valores de referencia para evitar inconsistencias:
-
Saldo al último día del mes: hasta $50.000.000 para personas físicas sin ingresos declarados.
-
Plazos fijos: hasta $100.000.000 para personas físicas.
-
Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000.
-
Compras como consumidor final: se informan desde $10.000.000.
-
Pagos y acreditaciones: límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.