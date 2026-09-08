ARCA remata 35 consolas PlayStation 5 a $350.000 y explicaron cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá a la venta mediante una subasta online 35 consolas PlayStation 5 secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA). Cada unidad tendrá un precio base de $350.000 y el remate se realizará a fines de septiembre a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad.

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La subasta fue oficializada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026, publicadas en el Boletín Oficial, como parte del mecanismo utilizado por el organismo para disponer de mercadería que permanece en depósitos fiscales luego de ser incautada durante controles aduaneros.

El remate está previsto para el jueves 24 de septiembre a las 11 y será completamente digital. Cada lote estará compuesto por una consola Sony PlayStation 5 y un joystick, mientras que los videojuegos no están incluidos.

Desde el Banco Ciudad aclararon que los productos serán entregados en las condiciones en las que se encuentran al momento de la subasta. Por ese motivo, antes de realizar una oferta se recomienda revisar las fotografías, características y observaciones publicadas para cada lote.

Cómo participar del remate de las PlayStation 5

La subasta estará abierta al público y quienes quieran participar deberán registrarse previamente en el sistema de autogestión de subastas del Banco Ciudad. Una vez creada la cuenta, los interesados tendrán que ingresar al remate correspondiente a ARCA/Aduana y completar la inscripción para poder ofertar.

También deberán cumplir con el requisito de garantía establecido para este tipo de operaciones, cuyo monto y plazo deberán verificarse en las condiciones particulares de la subasta. Una vez acreditada la garantía y habilitada la cuenta, los participantes podrán ingresar durante el horario establecido y realizar sus ofertas en tiempo real.

El precio de $350.000 es solamente el valor inicial de cada consola. El monto final dependerá de la cantidad de interesados y de las ofertas que se realicen durante la jornada. Además del valor por el que resulte adjudicado cada lote, los compradores deberán contemplar los costos adicionales establecidos para la operación.

Entre ellos se encuentra la comisión del Banco Ciudad, que habitualmente es del 10% más IVA sobre el precio de martillo. También pueden existir impuestos adicionales según las características y el régimen aduanero correspondiente a cada lote. Otro punto importante es el retiro de las consolas. Los productos adjudicados deberán ser retirados por el comprador o por una persona autorizada en el lugar donde se encuentren depositados, por lo que los eventuales gastos de traslado y flete quedarán a cargo del adjudicatario.