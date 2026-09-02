La nueva medida de ARCA para agilizar la importación de líneas de producción

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un paso importante hacia la modernización al digitalizar los trámites vinculados a la importación de líneas de producción usadas.

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Esta novedad de la ex AFIP fue oficializada mediante la Resolución General 5892/2026, publicada el lunes en el Boletín Oficial. Con esta medida, las autorizaciones y las constancias de expediente en trámite, necesarias para realizar este tipo de importaciones, ahora se incorporan a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

Esto significa que las empresas podrán gestionar los permisos de forma electrónica, facilitando la interacción con la Aduana y los organismos autorizantes. Los documentos serán enviados digitalmente por la autoridad correspondiente y estarán disponibles para su validación en el Sistema Informático Malvina, que es el que utiliza la Aduana para estos procesos.

Cuándo comienza a regir la medida de ARCA

De esta manera, se espera una mayor eficiencia y rapidez en la tramitación, evitando demoras administrativas. La resolución establece que este nuevo procedimiento comenzará a regir diez días hábiles después de su publicación oficial.

Cabe destacar que todas las autorizaciones que se hayan emitido antes de la puesta en marcha del sistema mantendrán su validez y seguirán su curso según las condiciones originales.

Este avance en la digitalización pretende simplificar y agilizar los trámites para las empresas que importan equipamiento industrial usado, un sector que puede verse afectado por procesos burocráticos extensos.

El objetivo es agilizar el trámite para las empresas.

ARCA habilitó un nuevo sistema para que las Pymes accedan a beneficios

ARCA habilitó el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una nueva plataforma destinada a que empresas y entidades puedan registrar sus proyectos productivos y gestionar los beneficios tributarios contemplados en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El nuevo sistema ya entró en vigencia y permitirá centralizar distintos trámites vinculados con inversiones productivas. Según estableció la ex AFIP mediante la Resolución General 5889, el SGI reemplazará progresivamente los procedimientos que actualmente se utilizan para gestionar inversiones y beneficios fiscales.

El RIMI está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro que realicen inversiones de entre US$150.000 y US$30 millones en bienes de capital, tecnología, infraestructura y proyectos vinculados con eficiencia energética.

El régimen contempla principalmente dos incentivos: amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución de créditos fiscales de IVA. El SGI permite registrar los proyectos de inversión, incorporar la documentación respaldatoria, solicitar los beneficios correspondientes y realizar un seguimiento del estado de los trámites.

Para comenzar a utilizarlo, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con Clave Fiscal. Antes de avanzar con la solicitud, el organismo recomienda verificar una serie de datos y documentación. Entre los principales pasos se encuentran: