Rematarán en CABA propiedades sin herederos: cuánto cuestan y cómo participar

El Banco Ciudad realizará el próximo 18 de septiembre una subasta online de seis inmuebles provenientes de herencias vacantes, con propiedades ubicadas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Los precios de base van desde USD 32.160 hasta USD 383.258 y los interesados deberán inscribirse previamente para poder realizar ofertas.

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El remate comenzará a las 10 y se desarrollará a través de la plataforma oficial de subastas de la entidad. Los inmuebles son administrados por la Procuración General de la Ciudad en el marco del régimen de herencias vacantes. Según informó el banco, los fondos obtenidos por estas operaciones son destinados por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los lotes disponibles hay departamentos de uno, dos y tres ambientes, una vivienda con local comercial y un terreno con una construcción desarrollada en planta baja y primer piso.

Las seis propiedades que rematan en CABA

La propiedad con la base más elevada está ubicada en Jerónimo Salguero 1709, Palermo. Se trata de un terreno urbano de 115,60 metros cuadrados con una construcción en planta baja y primer piso. Su precio inicial será de USD 383.258 y el remate está previsto para las 10.

En Santo Tomé 5102, Monte Castro, se ofrecerá una vivienda con local comercial, asentada sobre un terreno de 136 metros cuadrados y con 149 metros cuadrados cubiertos. La base será de USD 83.750 y la puja comenzará a las 10.45.

Uno de los valores iniciales más bajos corresponde al departamento de dos ambientes ubicado en Avenida Almirante Brown 235, La Boca. La unidad tiene 41,08 metros cuadrados y partirá de USD 32.160. El remate será a las 11.30.

También habrá un departamento de un ambiente en Esmeralda 853, Retiro, de 24,29 metros cuadrados cubiertos. La base fue fijada en USD 32.283 y la subasta comenzará a las 12.15.

En Eduardo Schiaffino 2179, Recoleta, se rematará un departamento de tres ambientes de 68,89 metros cuadrados, con una base de USD 117.000. La puja está programada para las 13.

El último lote corresponde a un departamento de tres ambientes ubicado en Ecuador 646, Balvanera. Tiene una superficie total de 72,73 metros cuadrados y partirá de USD 63.650, con inicio previsto para las 13.45.

Cómo participar de la subasta

Quienes quieran ofertar deberán crear previamente una cuenta en el portal de subastas del Banco Ciudad y registrarse para el inmueble elegido. Además, tendrán que realizar un depósito en garantía equivalente al 10% del valor base de cada propiedad por la que quieran participar. La inscripción permanecerá habilitada hasta 48 horas hábiles antes del comienzo del remate. El comprobante del depósito deberá ser cargado en la plataforma antes de finalizar el registro.

Durante la subasta, los participantes podrán realizar sucesivas ofertas mientras el proceso permanezca abierto. Las propuestas serán definitivas y, si una misma persona realiza varias pujas sobre un lote, solamente tendrá validez la de mayor valor. El participante que presente la oferta más alta recibirá por correo electrónico la notificación de preadjudicación. A partir de ese momento tendrá dos días hábiles para abonar una comisión del 10% más IVA y una seña equivalente al 20% del precio de compra.