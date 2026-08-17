Créditos para comprar autos eléctricos: el nuevo beneficio de la Ciudad para taxistas

La Ciudad de Buenos Aires acelera hacia una transformación verde en su transporte público con la incorporación de taxis eléctricos. Actualmente, 12 vehículos eléctricos ya circulan por la ciudad y más de 120 taxistas están tramitando créditos del Banco Ciudad para sumarse a esta iniciativa.

Estos préstamos llegan hasta los $28 millones con una tasa fija del 20 por ciento, la más baja del mercado, según anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri. "Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial", explicó.

Según destacaron desde la Ciudad, los choferes valoran esta propuesta porque el ahorro operativo es muy significativo. Con la venta de sus antiguos vehículos, algunos lograron cubrir la cuota sin costo e incluso mejoraron su calidad de servicio al manejar autos de categoría premium. Hasta ahora, la ciudad cuenta con unos 18 mil taxis, y el costo operativo de un taxi eléctrico representa apenas el 20% del gasto que demanda un vehículo a nafta o GNC.

Las ventajas de los taxis eléctricos

Además, el mantenimiento es mucho más sencillo y económico. Mientras que un motor eléctrico tiene alrededor de 40 piezas móviles, uno a combustión cuenta con unas 450, lo que reduce considerablemente la frecuencia y el costo de las reparaciones.

Los beneficios no terminan ahí. Los propietarios de taxis eléctricos gozan de una exención permanente del 100% en el pago de la patente. En el caso de autos híbridos, se aplica una exención durante los primeros dos años y reducciones progresivas hasta el sexto año, aunque para vehículos valuados en más de $60 millones, la exención es sólo durante el primer año.

Jorge Macri destacó que, junto con los nuevos taxis eléctricos, iniciativas como el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus están posicionando a Buenos Aires "a la altura de las grandes capitales del mundo". Además, anunció que desde 2027, el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia.

También confirmó que la exención del pago de peajes para autos eléctricos en autopistas porteñas se extenderá por un año más, incentivando aún más su uso. Las unidades que se están sumando son 100% eléctricas o híbridas enchufables, con una autonomía de entre 380 y 400 kilómetros por carga. Esto supera ampliamente los 220 kilómetros diarios promedio que recorren los taxis en la ciudad.

El sistema permite tres tipos de carga: lenta (enchufe doméstico), semi rápida y rápida, esta última disponible en estaciones de servicio y capaz de recargar la batería en media hora. Para quienes quieran acceder a estos créditos, el trámite se realiza a través del sitio web del Banco Ciudad.