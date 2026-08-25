Rolex, Cartier y oro 18k: el Banco Ciudad hace un remate histórico de joyas y así podés anotarte

El Banco Ciudad anunció dos nuevas subastas online que ofrecerán un total de 48 lotes compuestos por anillos, pulseras, gargantillas, collares, aros y relojes. Estas piezas, que podrán comprarse de forma remota desde cualquier lugar del país, tendrán precios base que oscilan entre $200.000 y $10 millones.

Las fechas para participar fueron el martes 25 de agosto y próximo el jueves 10 de septiembre, ambas a las 11 horas, a través del portal oficial de subastas del Banco Ciudad. Destacan joyas elaboradas en oro de 18 quilates, oro blanco, rosado y platino, muchas con incrustaciones de brillantes, rubíes, zafiros, perlas, turquesas y otras piedras de colores.

También habrá relojes de marcas prestigiosas como Rolex y Cartier. La oferta está pensada tanto para coleccionistas como para quienes buscan invertir en objetos con valor tangible. Desde el Banco Ciudad aclararon que sus especialistas revisan y tasan cada pieza considerando materiales, calidad y peso de las piedras, detalles de fabricación, marca, antigüedad, estado de conservación y precios actuales del mercado.

La primera subasta, que abrirá el 25 de agosto con 35 lotes, tendrá como estrella una pulsera articulada con reloj Rolex de oro de 18 quilates, rodeada de brillantes, con un precio base de $10 millones. Otra pieza destacada será una pulsera articulada tipo cordón en oro de 18 quilates, con base de $8,6 millones.

Entre los lotes más valiosos también figuran una gargantilla de oro tipo cordón trenzado por $6 millones, una pulsera articulada con reloj Cartier desde $5 millones y una gargantilla de eslabón plano con base en $3,2 millones. Además, se incluyen anillos con piedras preciosas como brillantes, rubíes y zafiros.

Entre los lotes de mayor valor aparecen además una gargantilla de oro de 18 quilates tipo cordón trenzado (Banco Ciudad sucursal).

La colección se completa con collares de perlas y turquesas, pulseras en oro y oro blanco, aros, colgantes y anillos de variados estilos y precios para todos los gustos.

Cuándo será la otra subasta del Banco Ciudad

La segunda subasta, programada para el 10 de septiembre con 13 lotes, tendrá como pieza principal una gargantilla de oro con detalles en oro blanco y brillantes, con un precio inicial de $5 millones. También se destaca una pulsera articulada con reloj de oro y cuadrante marca Universal, que parte desde $3,8 millones.

Entre las demás joyas se encuentran un anillo de platino con brillante central valuado en $1 millón, una pulsera articulada de oro bajo con brillantes por $900.000, anillos de oro blanco y platino con brillantes, aros y un conjunto de cuatro anillos de oro con piedras hialinas y de color.

El catálogo incluye además un pequeño reloj de plata dorada con cuadrante que lleva la inscripción Cartier, cuyo precio base será de $200.000, junto a otras piezas clásicas de joyería.

Para participar, quienes estén interesados deberán registrarse previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad. Allí podrán consultar el catálogo completo, ver fotografías y descripciones detalladas de cada lote, y realizar sus ofertas online desde cualquier punto del país.