En 2026, quienes forman parte del Régimen del Monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) destinan un porcentaje de su cuota mensual al sistema de salud. Sin embargo, este aporte no puede dirigirse a cualquier obra social, sino únicamente a aquellas entidades que figuran registradas en la Superintendencia de Servicios de Salud.

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Esta normativa comenzó a regir tras las modificaciones introducidas por el Decreto 955/2024 y afecta tanto a quienes se afilian por primera vez como a quienes buscan modificar su cobertura médica. Es fundamental verificar que la entidad elegida continúe habilitada en el padrón oficial, ya que este se actualiza de forma periódica y dinámica.

El organismo garantiza que los monotributistas estén afiliados a una cobertura médica válida. Según el padrón vigente para 2026, los pequeños contribuyentes tienen a su disposición una amplia variedad de obras sociales para elegir, lo que les ofrece la posibilidad de seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Las obras sociales incluidas en este registro deben cumplir con ciertas condiciones para aceptar a pequeños contribuyentes, entre ellas, no pueden negar afiliación por motivos de edad, sexo, embarazo, enfermedades preexistentes o discapacidad. Por otra parte, los monotributistas pueden cambiar su obra social una vez al año, siempre que hayan permanecido al menos 12 meses con la cobertura anterior. Para gestionar esta modificación, pueden utilizar el servicio Mi SSSalud con clave fiscal nivel 3 o los canales habilitados para cada trámite.

Las obras sociales disponibles para los monotributistas

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Vareadores

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR - OSVVRA)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.