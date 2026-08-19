Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo tienen hasta el jueves 20 de agosto de 2026 para abonar la cuota mensual correspondiente al período. Cumplir con el vencimiento establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite evitar la acumulación de intereses y mantener regularizada la situación fiscal.

Sin embargo, dejar pasar la fecha límite no implica la baja inmediata del Monotributo. La obligación continúa vigente y puede abonarse posteriormente, aunque sobre el saldo pendiente comienzan a aplicarse intereses resarcitorios.

El monto mensual del régimen simplificado reúne en un único pago el componente impositivo, los aportes previsionales y la obra social, por lo que acumular cuotas impagas puede tener consecuencias que van más allá de los intereses.

Monotributo: cuándo vence la cuota de agosto 2026

El vencimiento del Monotributo correspondiente a agosto está previsto para el jueves 20 de agosto de 2026. Cuando la fecha habitual coincide con un feriado nacional o un día inhábil, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente. Este mes no será necesario realizar modificaciones en el calendario, por lo que el 20 de agosto se mantiene como fecha límite.

Los contribuyentes de las distintas categorías deben realizar el pago mediante medios electrónicos. La posibilidad de abonar presencialmente queda reservada para determinados grupos, entre ellos monotributistas sociales, integrantes de cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.

Monotributo: cuánto se paga en agosto

ARCA: qué pasa si no pagaste el Monotributo antes del 20 de agosto

Una vez superado el vencimiento, la cuota de agosto seguirá figurando como deuda ante ARCA y comenzará a generar intereses resarcitorios. Esto significa que el contribuyente podrá pagar después del 20 de agosto, pero deberá cancelar tanto el capital original como los intereses generados por el atraso.

Un retraso de pocos días no provoca automáticamente la exclusión del régimen. Sin embargo, cuanto más tiempo permanezca pendiente la obligación, mayor será el importe necesario para regularizarla. El contribuyente puede verificar el monto actualizado de la deuda a través de la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), ingresando con clave fiscal.

Cuántas cuotas del Monotributo se pueden deber

La consecuencia más importante aparece cuando el incumplimiento se prolonga durante varios meses.

De acuerdo con la normativa, ARCA puede disponer la baja automática del Monotributo cuando el contribuyente acumula diez períodos mensuales consecutivos sin pagar. Por lo tanto, no pagar la cuota de agosto de manera puntual no genera automáticamente la salida del régimen. El problema surge si se acumulan sucesivamente obligaciones sin cancelar.

Una vez producida la baja, para volver a inscribirse será necesario regularizar la deuda pendiente o incorporarla a un plan de pagos, según corresponda. La reincorporación al régimen no se produce de manera automática.

Monotributo: el valor que se paga

Los monotributistas pueden revisar su situación a través de la CCMA. Allí se encuentran registrados los pagos realizados, las obligaciones pendientes y los intereses acumulados. En caso de detectar una cuota impaga, el sistema permite determinar el monto actualizado y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para cancelar la obligación. La herramienta también permite verificar si un pago realizado previamente fue correctamente imputado al período correspondiente.

Qué incluye la cuota mensual del Monotributo

El pago del Monotributo concentra diferentes obligaciones dentro de un mismo importe. Según la situación particular de cada contribuyente, comprende:

Impuesto integrado.

Aporte al sistema previsional.

Aporte a la obra social.

Por ese motivo, mantener los pagos al día no solo permite evitar intereses frente a ARCA, sino también conservar regularizados los distintos componentes asociados al régimen simplificado.

Qué hacer si se pasó el vencimiento del Monotributo

Quienes no alcancen a pagar antes del 20 de agosto podrán regularizar la obligación posteriormente. Para hacerlo, deberán consultar el saldo actualizado, incluyendo los intereses generados desde el vencimiento, y efectuar el pago por los canales habilitados.

En consecuencia, un atraso puntual no implica perder inmediatamente el Monotributo, aunque la deuda comienza a generar intereses. La situación puede volverse más compleja cuando el incumplimiento se extiende durante varios períodos, ya que alcanzar diez cuotas consecutivas impagas puede derivar en la baja automática del régimen.