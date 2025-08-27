Quiénes cobran "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo) en septiembre 2025: de cuánto es el monto

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que reemplazó al Potenciar Trabajo junto con Acompañamiento Social, vuelven a percibir en septiembre la asignación mensual destinada a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral. El plan está dirigido a quienes se encuentran fuera del empleo registrado y cumplen con las obligaciones establecidas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El monto del beneficio se mantiene en el mismo nivel que en agosto, cuando se acreditaron $78.000. El pago corresponde exclusivamente a los titulares que tienen activa la prestación y hayan actualizado sus datos, participen en instancias de capacitación o formación y no registren incompatibilidades con otros programas.
"Volver al Trabajo": cómo consultar si cobrás en septiembre
Los beneficiarios pueden verificar si acceden al cobro del plan a través de tres vías:
Mi ANSES o App Mi Argentina: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, entrar a la sección “Mis cobros” y verificar si figura Volver al Trabajo activo con la fecha de pago.
Portal Empleo: ingresar en portalempleo.gob.ar, seleccionar acceso como ciudadano, iniciar sesión con CUIL y contraseña (o registrarse si no se posee cuenta) y chequear si el beneficio figura como vigente.
Notificaciones: algunos beneficiarios reciben avisos a través de la plataforma o de la app oficial con la confirmación de la fecha de acreditación.
Según la normativa, los inscriptos en los programas deben:
Mantener actualizados sus datos personales y laborales en el Portal Empleo.
Participar en actividades de formación, prácticas o proyectos productivos.
Presentar la documentación requerida para validar la continuidad en el plan.
Notificar cualquier situación de incompatibilidad.
Reintegrar montos percibidos de manera indebida.
¿Cómo saber si te corresponde "Volver al Trabajo"?
Para verificar si se cobra esta prestación, el procedimiento es simple y se realiza a través de Mi Argentina o Mi ANSES:
Ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir al apartado “Mis cobros”.
Consultar las prestaciones asignadas para el mes vigente.
Las personas inscriptas en Volver al Trabajo pueden utilizar el sitio Portal Empleo, una plataforma pública y gratuita que ofrece herramientas para la capacitación, carga de CV y acceso a ofertas laborales.
De esta manera, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social no solo buscan garantizar un apoyo económico transitorio, sino también ofrecer capacitaciones, prácticas en entornos laborales y asistencia para proyectos productivos, con el objetivo de abrir un camino hacia la formalización laboral de los sectores más vulnerables.