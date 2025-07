Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo se cobra en julio 2025

ANSES confirmó calendario de pagos de la PNC

Las Pensiones No Contributivas (PNC), que otorga la Anses a personas con invalidez, por vejez o madres de siete hijos, recibirán un nuevo incremento en julio 2025. El aumento será del 1,5%, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación de dos meses atrás. En este caso, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, recientemente publicado por el Indec.

Además del aumento por movilidad, el Gobierno mantendrá el bono de $70.000 que se viene otorgando mes a mes a quienes perciben los haberes mínimos.

De esta manera, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez pasarán a ser de $286.506,35 en julio, cifra que surge de sumar:

$216.506,35 correspondiente al haber con el aumento del 1,5%

$70.000 del bono adicional

Este ajuste también impactará en el resto de las prestaciones mínimas de Anses.

Calendario de pago de las PNC en julio 2025

Los pagos se realizarán según la terminación del DNI, con un esquema que contempla el feriado por el Día de la Independencia:

Martes 8 de julio : DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 9 de julio : feriado nacional (no hay pagos)

Jueves 10 de julio : DNI terminados en 2 y 3

Viernes 11 de julio : DNI terminados en 4 y 5

Lunes 14 de julio : DNI terminados en 6 y 7

Martes 15 de julio: DNI terminados en 8 y 9

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones que otorga el Estado argentino a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han realizado aportes suficientes al sistema previsional, por lo tanto no acceden a una jubilación o pensión contributiva. Están gestionadas por la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y actualmente dependen del Ministerio de Capital Humano.

Tipos de PNC