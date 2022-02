La suba de jubilaciones confirma que la nueva fórmula es mejor que la de Macri

El presidente Alberto Fernández anunció el primer aumento para jubilaciones, pensiones y beneficios sociales en 2022: tendrá una suba del 12,28%. ¿Es bueno o malo ese guarismo? Para analizar esto, vale responder algunas preguntas.

La primera de ellas es: ¿En cuánto quedan los montos? El aumento impactará en más de 16 millones de beneficiarios/as y llevaría los montos de la jubilación mínima de $29.062 a $32.630 y de la máxima de $195.557 a $219.571 en tanto que la AUH y AUE pasarían de $5.677 a $6.374, las pensiones no contributivas (PNC) de $29.062 a $32630 y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) de $23.240 a $26.104.

¿Las jubilaciones le van a ganar a la inflación? Según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) la inflación para los tres primeros meses del año rondará el 12,49%, lo que significa que el aumento equipara las expectativas inflacionarias del periodo. Si se logra una inflación menor, las jubilaciones podrían recuperar algo más de lo perdido en la gestión de Cambiemos. Tampoco se descarta continuar, como se hizo en 2021, con algún esquema de bonos destinados a mejorar los ingresos de las y los jubilados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otra pregunta es: ¿Qué pasó en el 2021? Si bien la primera actualización se había ubicado por debajo de la inflación (8,07% y 12,92% respectivamente), desde la segunda en adelante el resultado se invierte y los incrementos logran superar a la inflación: 12,12% vs 10,98%, 12,39% vs 9,27% y 12,11% vs 10,12%. El resultado del primer trimestre de 2022 se estima similar a inflación.

¿Cómo quedarían con la fórmula anterior que aplicó el gobierno de Macri? De acuerdo a las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de continuar vigente la fórmula aprobada en 2017 (70% inflación y 30% salarios) el porcentaje de suba de marzo hubiera sido de 9,92%, es decir, 2,4% por debajo del aumento anunciado con la nueva movilidad. Esta diferencia se observa también al analizar el incremento total del 2021 que fue del 52,67% pero que de continuar el cálculo anterior habría rondado el 49,6%.

¿Benefició a los jubilados la incorporación de la recaudación como variable de la fórmula? Si, de hecho, en las mediciones de septiembre y diciembre de 2021 y marzo de 2022, la recaudación sirvió para que el indicador tuviera buen desempeño. Es decir, las jubilaciones logran captar en su actualización el efecto de la recuperación de la actividad económica.

Finalmente, ¿favoreció a los jubilados incluir la opción de RIPTE o Salarios INDEC, el que sea mayor, en la fórmula de actualización? Sí, en las mediciones de marzo y diciembre de 2021 y marzo de 2022, la evolución de Salarios de INDEC quedó por encima del RIPTE, mejorando así la actualización jubilatoria.