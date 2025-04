Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este martes 15 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos del mes de abril 2025, entre los que se encuentran jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, Asignación por Embarazo, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo . También, Asignación por Embarazo, Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Quiénes cobran ANSES hoy, martes 15 de abrilJubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Este martes, el organismo nacional continúa con el calendario de pagos del cuarto mes del año para jubilaciones y pensiones. Con el incremento del 2,4% y la suma del bono extraordinario de $70.000, recibirán un total de $355.820,63; mientras que aquellos que cobran haberes que no superen ese monto, obtendrán un bono profesional hasta alcanzar dicha cifra. Durante la jornada de hoy, recibirán el pago aquellos DNI terminados en 4 y 5.

Cómo continúa el calendario de pagos:

DNI terminados en 6: 16 de abril.

DNI terminados en 7: 21 de abril.

DNI terminados en 8: 22 de abril.

DNI terminados en 9: 23 de abril.

Por su parte, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar los haberes el jueves 24 de abril y se extenderá el pago hasta el miércoles 30.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de abril al 12 de mayo.

Cobro de Asignaciones Familiares en abril 2025Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 4: 15 de abril.

DNI terminados en 5: 16 de abril.

DNI terminados en 6: 21 de abril.

DNI terminados en 7: 22 de abril.

DNI terminados en 8: 23 de abril.

DNI terminados en 9: 24 de abril.



Asignación por Embarazo

DNI terminados en 3: 15 de abril.

DNI terminados en 4: 16 de abril.

DNI terminados en 5: 21 de abril.

DNI terminados en 6: 22 de abril.

DNI terminados en 7: 23 de abril.

DNI terminados en 8: 24 de abril.

DNI terminados en 9: 25 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: 21 de abril.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 13 de marzo al 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 12 de marzo al 10 de abril.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de abril.