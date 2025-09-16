Aumento de PNC de ANSES en octubre 2025: de cuánto es y el monto

Aumento ANSES de las PNC.

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la ANSES cobran en octubre $298.386,45 en el caso de las pensiones por invalidez o vejez, gracias al aumento del 1,87% y el bono previsional de $70.000. Para las madres de siete hijos o más, el haber asciende a $396.266,36, también con el refuerzo incluido.

El décimo mes del año llega con nuevos valores para todo el sistema previsional. Las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 1,87%, calculado a partir de la inflación de agosto (1,9%). ANSES toma el ajuste con dos decimales, lo que determina el valor exacto de cada prestación.

Esta actualización impacta en:

Haber mínimo previsional.

Prestaciones contributivas.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Pensiones graciables.

Aumento PNC ANSES.

PNC ANSES: cuánto se cobra en octubre

Los montos vigentes este mes quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

PNC madres de siete hijos o más: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

PUAM: $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Jubilación máxima: $2.195.463,70 (no recibe bono)

Cuánto aumentan las pensiones en octubre.

ANSES confirmó que el bono extraordinario de $70.000 se mantiene para octubre. Se paga completo a quienes cobran la mínima y en forma proporcional para los haberes que no alcanzan el piso garantizado. El objetivo es evitar que los beneficiarios más vulnerables pierdan poder de compra frente a la inflación.

El bono se deposita de manera automática junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional por parte del titular. Aunque el incremento de 1,87% se calcula sobre la inflación de agosto, el bono no se actualiza desde marzo de 2024. Esto genera que el aumento efectivo en el ingreso mensual quede por debajo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que preocupa a jubilados y pensionados que ven cómo el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

Cómo iniciar un trámite jubilatorio en ANSES

Para quienes deseen iniciar un trámite jubilatorio, el organismo recomienda seguir estos pasos: