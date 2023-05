Ranking de alquileres: cuáles son las ciudades más caras y qué pasa en Latinoamérica

De acuerdo a una consultora privada, una familia promedio destina alrededor de un tercio de sus ingresos a pagar el alquiler de un departamento de un ambiente en CABA y casi la mitad en Santa Fe.

Mientras se define el futuro de la Ley de Alquileres, encontrar departamento y cumplir los requisitos que piden las inmobiliarias es una odisea. Además del monto mensual hay muchos gastos extraordinarios que influyen en la cifra final y condicionan desde la elección del barrio hasta de las comodidades de la vivienda.

Según la consultora Focus Market, una familia promedio destina alrededor de un tercio de sus ingresos (32,4%) a pagar el alquiler de un departamento de un ambiente en CABA y casi la mitad (47,1%) en Santa Fe, considerando ingresos totales promedios al mes de $ 246.238 y $ 159.151, respectivamente. “En las diferentes ciudades del país los precios de los alquileres son diferentes y su nivel de participación respecto del gasto hogareño total dependen del nivel de ingreso promedio de cada lugar”, indicó Damián Di Pace, director de la consultora.

En el caso de un departamento porteño de dos ambientes, el precio mensual promedio tiene un piso de $ 100.000. Al presupuesto hay que sumar otros ítems: el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) y las expensas, que corren por cuenta del inquilino, así como los servicios de agua, electricidad, y gas.

El ranking de los alquileres en los principales ciudades de Argentina

La ciudad más cara para rentar un departamento de un ambiente es Buenos Aires: se necesitan en promedio $ 80.000. Le sigue Santa Fe, donde hay que desembolsar $ 75.000. Luego se ubican General Roca, donde se precisan $ 70.000 y Paraná con un costo mensual de $ 55.000 mientras que en Córdoba vale $ 51.571.

Las ciudades más baratas son Mendoza donde un departamento de un ambiente se consigue por $ 50.000; Rosario con valores promedio de $ 48.000 y Tucumán, con un costo de alrededor de $ 45.000. En el caso de un departamento de dos ambientes la ciudad argentina con el alquiler más alto es General Roca ($ 110.000). El ranking se completa con CABA, donde cuesta $ 100.000; Mendoza ($90.000), Tucumán ($ 89.571), Rosario ($ 89.000), Santa Fe ($ 88.500), Córdoba ($ 86.500) y Paraná ($ 55.000).

¿Cuánta plata se necesita para alquilar en la Ciudad?

Según el informe, hay que reunir $ 385.000 para ingresar a un monoambiente con un alquiler mensual de $90.000. Este desembolso inicial incluye:

$ 90.000 de depósito por única vez.

$ 90.000 de mes adelantado.

$ 180.000 de gastos de garantía (seguro de caución).

$ 25.000 de servicios de mudanza ( camión y dos operarios).

¿Cuál es el país con alquiler más caro en Latinoamérica?

De los países relevados por Focus Market, Uruguay es el país más caro para alquilar un departamento pequeño: se necesitan unos US$ 569. Segundo está Chile, donde cuesta alrededor de US$ 385 y tercero Ecuador con US$ 360, aproximadamente. Luego se ubican Paraguay (US$ 333), seguido de Colombia (US$ 296), Brasil (US$ 279) y Bolivia (US$ 275).

En el octavo puesto se ubica Argentina donde hay que desembolsar US$ 179 -tomando como referencia la cotización del dólar MEP-. El último puesto queda para Venezuela, donde para alquilar hacen falta US$ 40.