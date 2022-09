Entregaron tablets y anunciaron obras de conectividad para 19 municipios bonaerenses

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, anunciaron la distribución de tablets para 19 municipios de la provincia de Buenos Aires, durante un acto realizado en la ciudad de Junín.

En el encuentro se anunció la distribución de 9.686 tablets del Programa "Conectando con Vos" destinadas a 19 municipios bonaerenses y se entregaron las primeras 1.516 a jóvenes del partido.

"Es un orgullo venir a Junín y sobre todo a entregarles tablets a los jóvenes porque son ellos los que más van a disfrutar la política pública de conectividad, todos saben lo que es tener un dispositivo para poder estudiar o trabajar", destacó el presidente de Enacom.

El Programa promueve el acceso equitativo a dispositivos TIC con el objetivo de facilitar la inserción, la integración y el desarrollo social mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en este sentido, cuenta con un total de 140 mil tablets y un presupuesto de $ 3,5 millones.

Por su parte, el ministro Guerrera se refirió a la falta de conectividad durante la pandemia y expresó: "Qué distintos hubiesen sido esos días de no conectividad durante la pandemia donde decenas de miles de alumnos no podían comunicarse, si el gobierno anterior no hubiese interrumpido el Programa Conectar Igualdad".

También participó de la entrega la referente local y diputada provincial, Valeria Arata quien subrayó la importancia de la tecnología en la actualidad, y la continuidad de esta política pública.

En el acto también se comunicaron nuevas inversiones en infraestructura a través de los Fondos del Servicio Universal (FSU) en los municipios de Chacabuco, General Pinto, Carlos Tejedor, Leandro N. Alem, Lincoln, General Viamonte y General Villegas.

En este sentido, Enacom financiará obras en estos municipios por más de $ 59 millones y beneficiará a más de 14 mil vecinos y vecinas de las distintas localidades.

La jornada conto con la presencia del coordinador general de Asuntos Técnicos de Enacom, Diego Leiva; el director nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, Javier Forlenza; y el titular de la Unidad de Relaciones con la Comunidad, Isidro Braillard Poccard.

Con información de Télam