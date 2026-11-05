Una de cada siete industrias PyME ya sufrió embargos de ARCA por atrasos en sus obligaciones tributarias, mientras que la morosidad de las empresas se disparó y los cheques rechazados se multiplicaron.

La recesión empieza a estrangular las finanzas cotidianas de las pequeñas y medianas empresas. A la caída de las ventas y la producción se suma un problema cada vez más extendido: las dificultades para sostener la liquidez y cumplir con los compromisos de pago. Las pymes venden menos, cobran cada vez más tarde y, al mismo tiempo, sus proveedores les exigen cancelar las obligaciones en plazos más cortos. Una combinación que tensiona la cadena de pagos y obliga a muchas firmas a financiar su funcionamiento con recursos propios o a acumular atrasos.

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El deterioro se refleja en los plazos comerciales, ya que, según un informe sectorial, el 48% de las empresas registró demoras en los cobros de sus clientes. El tiempo promedio pasó de 39 a 49 días entre 2025 y septiembre de 2026, mientras que el plazo para pagar a proveedores se redujo de 38 a 32 días. En apenas un año, la brecha entre cobros y pagos se amplió considerablemente, en un contexto en el que además los costos crecen por encima de los precios de venta y la rentabilidad se deteriora.

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El resultado es una crisis de liquidez que comienza a expresarse en distintos frentes: una de cada siete industrias PyME ya sufrió embargos de ARCA por atrasos en sus obligaciones tributarias, mientras que la morosidad de las empresas se disparó y los cheques rechazados se multiplicaron. De hecho, la gravedad es la situación es tal que esta semana el propio ministro de Economía, Luis Caputo, anunció cuatro medidas destinadas a aliviar la situación financiera pyme, y ello pese que el oficialismo insiste en que el aumento de la morosidad es un problema estrictamente entre privados y rechazó, en reiteradas oportunidades, incluido el Congreso nacional, cualquier posibilidad de implementar medidas de asistencia desde el Estado.

Crisis en la cadena de pagos: el otro síntoma de la recesión

El entramado de pequeñas y medianas empresas industriales de nuestro país cerró el tercer trimestre del año con una contracción en su producción del 11,9% interanual y una caída del 5,6% en el empleo. Ambos indicadores acumularon 14 trimestres consecutivos en baja.

En este escenario, las pymes no sólo producen y venden menos, sino que muchas están financiando su funcionamiento cotidiano con deuda, soportando atrasos de clientes y crecientes problemas de cobro. En otras palabras, la crisis de la cadena de pagos emerge como uno de los principales síntomas de la actual recesión económica.

En concreto, un informe sectorial mostró que a septiembre de 2026 la mitad de las empresas (48%) enfrentó plazos de cobro más largos de sus clientes, el promedio pasó de 39 a 49 días, es decir, 10 puntos más en solo un año. Al mismo tiempo, los plazos de pago a proveedores se redujeron de 38 a 32 días.

¿Cuántas empresas sufrieron embargos de ARCA?

En este sentido, mientras las firmas tardan más en cobrar y tienen menos tiempo para pagar, la tensión en la cadena de pagos tiene consecuencias directas: una de cada siete industrias PyME fue embargada por ARCA, con notificaciones que llegaron, en la mayoría de los casos, dentro de los 30 días desde el vencimiento de la obligación.

Así lo detalló el último relevamiento sectorial del Observatorio Pyme que destacó que el principal origen de los embargos es el atraso en el pago de obligaciones corrientes (IVA, Ganancias, aportes) y, en menor medida, la caída de planes de facilidades de pago. Entre las pequeñas empresas, el impacto fue mayor ya que una de cada cinco fue alcanzada.

Esto ocurrió en una coyuntura donde para el 75% de las empresas los costos aumentaron por encima de los precios de venta. El aumento afectó a todos los factores de producción, pero sobre todo destacaron el impacto negativo de la suba de la energía (72% de las empresas).

En este marco, se consolidó el deterioro de la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas: 7 de cada 10 registró una rentabilidad inferior a la de 2025.

Así las cosas, la falta de liquidez se extiende a lo largo de toda la cadena productiva: las empresas venden menos -la caída en cantidades físicas vendidas es la señal más contundente de la debilidad de la demanda-, cobran más tarde y enfrentan mayores costos, tienen menos rentabilidad y, como resultado, la inversión se retrae y las expectativas empresarias continúan deteriorándose al punto de que ya anticiparon que el mercado laboral PyME seguirá sin generar puestos de trabajo en los próximos meses.

Récord de cheques rechazados y morosidad al límite en 2026

Según el procesamiento de datos que realiza "El Mapa de la Deuda" elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), entre 2024 y 2026, la deuda total de las empresas en términos reales (considerando el efecto de la inflación) aumentó 72,3%, mientras que la deuda en mora creció un 840%.

En el último período, el stock real de deuda total fue de $87,94 billones y el correspondiente a deuda en condición de mora $3,51 billones. A su vez, la morosidad en PyMEs es mucho mayor que en grandes empresas: 8,2%, frente al 3,9% de las grandes empresas. Dicho de otro modo es 2,1 veces la tasa de las grandes. Entre los segmentos de empresas, la tasa más alta corresponde a Micro, con 17,6%. Monotributistas y autónomos registran 11,6%.

Por su parte, los cheques rechazados crecieron junto con la morosidad. Entre enero de 2025 y septiembre pasado, la cantidad de cheques rechazados se multiplicó por 2,5. El punto máximo de la serie fue de 193.336 cheques rechazados en diciembre de 2025.

Otro aspecto que destacaron desde el CEC tiene que ver con que la morosidad de las firmas no es solo financiera. Al menos un 19,7% de las empresas que tienen morosidad en sus deudas también tiene mora en sus obligaciones con el fisco. Asimismo, al menos un 2,2% de las empresas sin mora en sus deudas sí tiene mora en sus impuestos, lo que “es una clara señal de alerta”, consideraron los especialistas.

Caída del consumo e importaciones: la confianza empresarial tocó mínimos

En esta coyuntura, no resulta extraño que el pesimismo gane terreno: siete de cada diez empresarios PyME creen que la economía empeorará.

Por un lado, el Índice de Confianza Empresarial del Observatorio Pyme cayó a 40 puntos, el valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023. Se contrajo tanto el componente de Condiciones Actuales como el de Expectativas. En relación, la caída de ventas continúa siendo la preocupación central de los industriales nacionales (82% lo destacó como problema principal) y se sumó también la competencia de importados (43%).

Por último, la situación actual evidenció que la cadena de pagos se convirtió así en otro síntoma de la recesión, que no solo compromete la actividad actual de las firmas, sino también sus posibilidades de inversión y recuperación.