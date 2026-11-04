Apyme cruzó a Caputo por anuncios de suspensión de embargos: "Las pymes siguen sin futuro"

La respuesta de las pequeñas y medianas empresas a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), reavivó la discusión sobre la caída de la actividad, más allá de las dificultades financieras de corto plazo. La principal preocupación del segmento es la continuidad del modelo económico y sus consecuencias sobre la producción nacional. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) reconoció que las medidas anunciadas atienden algunos de los reclamos del sector, pero sostuvo que representan un alivio transitorio frente a una crisis que tiene causas estructurales y que, sin un cambio en la política económica, las empresas que consigan sobrevivir tampoco tendrán perspectivas de recuperación.

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La entidad cuestionó especialmente que el Gobierno busque facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin modificar las condiciones económicas que dificultan que las empresas puedan afrontarlas. En ese sentido, señaló que el problema de las pymes no responde a una falta de ordenamiento de sus cuentas, como planteó el ministro, sino a un escenario de retracción del mercado interno, apertura de importaciones y encarecimiento de los servicios públicos, que afecta tanto la producción como la capacidad de sostener el empleo.

La advertencia llegó después de que Caputo anunciara la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, la ampliación del alcance de los planes de facilidades de pago de deudas impositivas y la posibilidad de utilizar saldos tributarios a favor para cancelar obligaciones aduaneras. También anticipó una línea de financiamiento del Banco Nación para la industria automotriz y propuso a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires avanzar con la eliminación del impuesto a los Sellos.

La suspensión no alcanza

En un comunicado difundido este miércoles, APYME sostuvo que la suspensión de los embargos constituye una postergación de las ejecuciones fiscales, pero no resuelve el deterioro de la actividad que lleva a numerosas empresas a acumular deudas. La entidad utilizó una comparación para cuestionar el alcance de la iniciativa: consideró que equivale a darle "un poco de aire a quien se está ahogando para luego volver a someterlo al mismo tratamiento de asfixia".

El planteo apunta directamente a la diferencia entre el diagnóstico del Ministerio de Economía y el que realizan las organizaciones que representan a las empresas de menor tamaño. Mientras Caputo presentó las dificultades como un problema financiero que puede aliviarse mediante una mayor flexibilidad tributaria y nuevas herramientas de crédito, APYME sostiene que la falta de liquidez es una consecuencia de un esquema económico que deteriora los ingresos de las firmas y reduce sus posibilidades de sostener la producción.

Los anuncios del ministro contemplaron, en primer lugar, que ARCA suspenda los embargos a las pymes hasta mayo de 2027. Además, el Gobierno extenderá el universo de deudas que pueden incorporarse al plan de facilidades de pago en 18 cuotas: hasta ahora alcanzaba a obligaciones vencidas al 30 de junio, mientras que el nuevo límite anunciado será el 31 de octubre de este año.

También se habilitará que las pequeñas y medianas empresas utilicen la totalidad de sus saldos a favor por IVA de exportación y reintegros para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes compañías, el mecanismo comenzará con una proporción menor y tendrá una ampliación progresiva. En paralelo, Caputo anticipó una línea de créditos del Banco Nación destinada a la industria automotriz, con una tasa fija cercana al 20% y plazos de entre tres y cinco años. El paquete incluye, además, una propuesta para que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires eliminen el impuesto a los Sellos.

Para APYME, ninguna de estas herramientas alcanza para modificar el escenario que atraviesan las empresas cuya actividad depende principalmente de la demanda local. La entidad remarcó que «el 99,9% de las empresas del sector tiene su principal sustento en el mercado interno», por lo que consideró insuficiente que el Gobierno concentre parte de su respuesta en instrumentos destinados a las firmas exportadoras o en mecanismos para refinanciar compromisos fiscales.

La organización también cuestionó la orientación que Caputo le asignó a la discusión sobre la competitividad empresaria. Durante su exposición ante los industriales, el ministro defendió la apertura económica, la reducción de impuestos y regulaciones y la convergencia de la economía hacia las condiciones de inversión del RIGI. En esa línea, planteó que la reducción del costo argentino debía realizarse mediante una baja de impuestos y regulaciones, en lugar de recurrir a devaluaciones que, según su interpretación, trasladarían el ajuste a los salarios.

La crítica de APYME alcanza a la apertura comercial sobre la estructura productiva. La entidad sostuvo que las pequeñas y medianas empresas no pueden resolver sus problemas simplemente adaptándose a un esquema en el que resulta más conveniente importar productos terminados que fabricarlos localmente, especialmente cuando deben competir con bienes del exterior en un mercado interno que perdió capacidad de compra.

El planteo coincide con otros relevamientos sobre la evolución del sector. Un informe publicado por El Destape el 9 de octubre, basado en datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señaló que «la producción de las pymes industriales registró una caída del 26,9% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2023». El estudio también advirtió sobre el crecimiento de la participación de los bienes de consumo finales importados en el total de las compras externas.

Para APYME, el problema no se resuelve postergando los embargos ni ampliando los plazos de pago mientras continúan las dificultades para vender y producir. "Sin un Estado soberano y equitativo, que fomente la producción nacional y asuma la plena soberanía sobre las políticas públicas en favor del interés nacional, no hay discursos que valgan", concluyó la organización.