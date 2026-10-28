Cada vez más trabajadores se quedan sin el dinero de su sueldo en los primeros días del mes. Según un informe de Banco Provincia, basado en más de 320 mil cuentas sueldo del sector privado, en julio de 2026 la mitad del salario ya se había usado a los cinco días del cobro, el 36% se había quedado sin saldo del sueldo antes del día 10 y el 57% antes del día 20. Entre los ingresos bajos, el 56% lo agotó antes del día 10.

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El relevamiento se conoce poco más de una semana después de que el presidente Javier Milei cuestionara públicamente esa idea. El 19 de octubre, en la Argentina Oil & Gas Expo de Neuquén, preguntó: "Si se quedan sin plata verdaderamente el día 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?", y calificó de "pelotudez" la afirmación de que los argentinos no llegan a fin de mes, que atribuyó al kirchnerismo.

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En los primeros días del mes ingresan los débitos automáticos y se pagan la tarjeta de crédito y buena parte de los gastos fijos, como el alquiler. Para el día 20, casi seis de cada diez personas ya no tenían dinero de su haber mensual.

La plata no dura nada: el informe que desnuda cómo el sueldo se evapora en días

En su discurso ante empresarios petroleros, Milei planteó que si alguien se quedara sin dinero el día 20, no podría sobrevivir los diez días restantes, y presentó el reclamo como un "eslogan". El informe de Banco Provincia apunta justamente a ese día: el 57% de los trabajadores relevados ya había agotado la plata del sueldo antes del día 20.

La respuesta a la pregunta del presidente no está en el informe, pero sus propios datos dan pistas: el estudio mide cuándo se termina el dinero que proviene del salario, no si la persona se queda sin ningún recurso. Los días restantes se cubren con otros ingresos, ahorros previos o, cada vez más, con financiamiento: tarjeta de crédito, préstamos y deudas.

¿Cómo impacta la pérdida de poder adquisitivo según los distintos niveles de ingresos?

La comparación histórica muestra que el empeoramiento también fue más fuerte abajo. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la proporción de quienes se quedaron sin dinero antes del día 10 subió:

5,9 puntos para ingresos equivalentes a $1,2 millones mensuales

5,2 puntos para ingresos de $2 millones

1,5 puntos para ingresos de $4 millones

Menos consumo y más gastos fijos: la trampa de llegar a fin de mes ajustados

Según el informe, el sueldo se agota antes aunque el consumo cae:

Salario real: -4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026.

Consumo real con tarjetas y Cuenta DNI: -8,6% en el mismo período.

Contra 2023, la caída del consumo real llega al 20%.

La lectura del banco es que una porción cada vez mayor del ingreso se va en gastos difíciles de postergar, como servicios y transporte, mientras pierden peso la indumentaria, la tecnología, las salidas y las mejoras para el hogar.

"Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo", señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

Y remató: "Considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina".