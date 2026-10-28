Las empresas planean cerrar el año con un aumento salarial por debajo de la inflación

Las empresas proyectan cerrar 2026 con aumentos salariales promedio del 27,1%, frente a una inflación estimada del 30%. Así, los sueldos terminarían el año con una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto de los precios, lo que equivale a una pérdida real cercana al 2,2% del poder adquisitivo.

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El dato surge de un informe de la consultora PwC Argentina, que relevó prácticas y tendencias de 164 organizaciones de distintas industrias, tamaños y regiones del país.

¿Cuánto aumentarán los sueldos en 2026 según las empresas?

En promedio, el incremento es del 27,10% para empleados fuera de convenio. La cifra queda por debajo del 30% de inflación estimada para el año, por lo que, de cumplirse ambas proyecciones, los salarios de ese segmento no alcanzarían ni a empatar la suba de precios.

El informe enmarca el número en un escenario de mayor previsibilidad: la evolución más estable de salarios e inflación permite a las compañías planificar las compensaciones a más largo plazo. Sin embargo, el contexto no colaboró en que los trabajadores recuperen poder adquisitivo, sino todo lo contrario.

"La mayor previsibilidad permite ampliar el horizonte de las decisiones sobre compensaciones, aunque todavía convive con presupuestos acotados y con un poder adquisitivo que no recuperó el deterioro acumulado", señaló Damián Vázquez, socio líder de Management Consulting de PwC Argentina. Y agregó: "En este contexto, las organizaciones necesitan priorizar, sostener remuneraciones competitivas y preservar el talento y las capacidades que serán fundamentales para el futuro del negocio".

¿Cada cuánto actualizan los sueldos las empresas?

El 65% de las organizaciones concentra los ajustes en esquemas trimestrales o cuatrimestrales:

Cuatrimestral: 35%

Trimestral: 30%

Semestral: 18%

Mensual: 8%

Bimestral: 6%





Abril, julio y octubre siguen siendo los meses más elegidos para actualizar las remuneraciones.

¿Cuántas empresas pagan bonos y de cuánto son?

La remuneración variable sigue muy extendida: el 88% de las empresas relevadas otorga bonos. En promedio equivalen a:

3,1 salarios en los niveles superiores

2 salarios en los niveles medios

1,2 salarios en los niveles iniciales y operativos





¿Qué beneficios dicen usar las empresas para compensar la caída del salario?

Según el relevamiento hecho con las compañías, entre las herramientas más usadas para complementar la remuneración aparecen la cobertura médica, la flexibilidad, las licencias adicionales y las oportunidades de formación y desarrollo.

"El salario sigue siendo la base de la propuesta de valor, pero las necesidades de los colaboradores son diversas y cambian a lo largo de la vida laboral. Integrar remuneraciones, beneficios, reconocimiento, desarrollo y herramientas de orientación financiera permite acompañar esas realidades de manera más integral y utilizar mejor los recursos disponibles", afirmó Mariela Rendón, senior manager de People & Organisation de PwC Argentina.

¿Cómo afecta la presión económica a los trabajadores?

El estudio advierte que la presión sobre los ingresos va más allá de la capacidad de afrontar gastos o ahorrar: también puede incidir en la confianza en los "líderes, la motivación y la disposición de los colaboradores a expresarse abiertamente".