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Fernando Cibeira
Encuestas 2026

Aunque Milei no lo entienda, a más de la mitad no le alcanza para cubrir sus gastos

Una encuesta de la Universidad de San Andrés mostró que el 54% debió usar ahorros, recortar gastos o endeudarse para cubrir sus necesidades. El deterioro económico y el rechazo a la gestión contrastan con la insistencia de Milei en negar las dificultades para llegar a fin de mes.

21 de octubre, 2026 | 00.05

El presidente Javier Milei dedicó buena parte de sus últimas horas a "desmontar la opereta" de quienes sostienen que la gente no llega a fin de mes, en una aparente incomprensión de la expresión. También de la situación que viven los habitantes de su país. Un sondeo indicó que a más de la mitad de los consultados no le alcanzaban los ingresos para cubrir sus necesidades corrientes, por lo que recurría al endeudamiento o recortaba sus gastos. Un porcentaje similar consideró que la situación económica había empeorado con respecto al año anterior y desaprobó la gestión libertaria. La falta de trabajo, los bajos salarios y la pobreza fueron señalados como el principal problema del país.

Los datos surgen de la nueva encuesta de satisfacción política y opinión pública que elabora mensualmente la Universidad de San Andrés. "¿Cómo vive durante diez días una persona sin comer y sin beber?", no dejó de preguntarse Milei ante la afirmación que escuchó de algún comunicador acerca de que a buena parte de los argentinos los ingresos les alcanzan hasta el día 20 del mes. Según el sondeo, un 35% respondió que no le alcanzaban y debía utilizar ahorros previos o recortar gastos, mientras que otro 19% señaló que había tenido que endeudarse. Así, para una mayoría del 54%, los ingresos resultaron insuficientes. En cambio, un 20% dijo que le alcanzaban y podía ahorrar, y otro 21%, que simplemente le alcanzaban: un 41% pudo cubrir sus necesidades con sus ingresos.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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