Aunque Milei no lo entienda, a más de la mitad no le alcanza para cubrir sus gastos

El presidente Javier Milei dedicó buena parte de sus últimas horas a "desmontar la opereta" de quienes sostienen que la gente no llega a fin de mes, en una aparente incomprensión de la expresión. También de la situación que viven los habitantes de su país. Un sondeo indicó que a más de la mitad de los consultados no le alcanzaban los ingresos para cubrir sus necesidades corrientes, por lo que recurría al endeudamiento o recortaba sus gastos. Un porcentaje similar consideró que la situación económica había empeorado con respecto al año anterior y desaprobó la gestión libertaria. La falta de trabajo, los bajos salarios y la pobreza fueron señalados como el principal problema del país.

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Los datos surgen de la nueva encuesta de satisfacción política y opinión pública que elabora mensualmente la Universidad de San Andrés. "¿Cómo vive durante diez días una persona sin comer y sin beber?", no dejó de preguntarse Milei ante la afirmación que escuchó de algún comunicador acerca de que a buena parte de los argentinos los ingresos les alcanzan hasta el día 20 del mes. Según el sondeo, un 35% respondió que no le alcanzaban y debía utilizar ahorros previos o recortar gastos, mientras que otro 19% señaló que había tenido que endeudarse. Así, para una mayoría del 54%, los ingresos resultaron insuficientes. En cambio, un 20% dijo que le alcanzaban y podía ahorrar, y otro 21%, que simplemente le alcanzaban: un 41% pudo cubrir sus necesidades con sus ingresos.