Milei no gana un balotaje: los datos reservados de la encuesta que enfureció al presidente

“Milei hoy es competitivo para una primera vuelta. No es competitivo para un balotaje”, sostuvo Claudio Montiel, director de Zentrix.

Si Javier Milei leyera la parte reservada de la última encuesta de Zentrix, la consultora que sostuvo que dos tercios de los argentinos solo llegan con sus ingresos hasta el día 20 del mes, tendría motivos adicionales para enojarse. La gran mayoría de los consultados dice que no cree en la inflación que informa el INDEC, que su salario pierde contra los precios, que se endeudó para cubrir gastos básicos y que no votaría al presidente en 2027.

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“Milei hoy es competitivo para una primera vuelta. No es competitivo para un balotaje. Sería difícil pensar en más de un 50% de las voluntades que lo voten”, dijo Claudio Montiel, director de Zentrix, este miércoles, en su visita a Batalla Cultural.

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El techo de la imagen de Milei y la proyección de rechazo de cara a un balotaje

El análisis se sostiene en dos cifras potentes: sólo un 35,2% aprueba la gestión de Milei y sólo un 34,9% tiene una imagen positiva del presidente, mientras que un 56,8% rechaza la gestión y un 58,5% tiene una mala imagen del jefe del Estado, según datos del informe completo de septiembre, al que accedió El Destape.

De cara a las elecciones del año que viene, un 59,3% de los consultados dice que “jamás votaría a Milei”, mientras que un 28,3% dice que “seguro lo votaría” y un 9% que “podría votarlo”. En contraste, un 50,4% dice que “jamás votaría” a Axel Kicillof, mientras que un 27,1 dice que “seguro lo votaría” y un 20,7% que “podría votarlo”. Patricia Bullrich, autopostulada como plan B del oficialismo, también recoge menos rechazo electoral que Milei. Un 51,4% dice que “jamás la votaría”, un 17,1% que “seguro la votaría” y un 28,4% que “podría votarla”.

¿Cómo influye el nivel socioeconómico en la imagen de Javier Milei?

En el desagregado de las respuestas surge otro dato interesante: el rechazo a Milei crece de manera más pronunciada entre los pobres. Sólo el 19,8% de la clase aprueba la gestión presidencial, mientras que un 72,9% de ese sector social la rechaza. La imagen personal del presidente en ese universo tiene un 26,3% de adhesión y un 69,2% de rechazo. La separación por clase social que hace el estudio surge de la autopercepción de los consultados: el 50,3% considera que integra la clase baja, un 38,9%, la clase media, y 9,1% la clase alta.

La contracara es la adhesión que tiene el presidente entre los que se autoperciben de clase alta: 49% de imagen positiva, 16,4% regular y 34,6% negativa. El diferencial negativo de Milei entre los pobres es más marcado que entre las mujeres, con 68,4% de rechazo, y que entre los mayores de 60 años, con 62% de rechazo.

Deudas y salarios: la radiografía de los argentinos que solo llegan al día 20 del mes

La caída de la popularidad de Milei puede responder, de acuerdo con datos de la misma encuesta, a razones económicas. La primera, el dato que enfureció al presidente: 65,3% de los consultados dice que llega con sus ingresos hasta el día 20 del mes o menos. De hecho, dentro de ese 65,3%, hay un 18,5% que dice que llega al día 15, un 13,5% que dice que llega al 10 y un 6,9% que llega al 5.

¿Cómo hacen para sobrevivir el resto del mes sin comer ni beber, como se preguntó Milei? la respuesta está unas páginas más adelante: el 56,2% de los consultados cuenta que tomó alguna deuda o crédito en los últimos 6 meses. En la clase baja, la cifra asciende al 68,1%. Eso no es todo. Tres de cada cuatro personas que se endeudaron dicen que lo hicieron para cubrir gastos básicos, como alimentos y atención sanitaria, o para pagar servicios y tarifas.

En combinación con esos datos, el 67,1% de los consultados sostiene que el dato de inflación del INDEC no refleja adecuadamente el aumento de precios de la vida cotidiana y el 81,8% considera que su salario está perdiendo con la inflación. Eso se da incluso entre los votantes del oficialismo: el 59,1% dice que sus ingresos corren por detrás de los precios. También es revelador el resultado sobre las principales preocupaciones de los consultados: ingresos salarios 54,3%, incertidumbre económica 48,4% y desempleo 39,6%.