Una nueva encuesta reveló que el peronismo aparece como la opción más elegida por los argentinos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Según el relevamiento de QSocial, un 37% manifestó que prefiere un cambio de Gobierno, mientras que el 28% votaría la continuidad de la gestión de Javier Milei.

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El estudio, realizado en septiembre de 2026 sobre 1.650 casos, muestra una ventaja del peronismo en las preferencias electorales, aunque sin alcanzar una mayoría absoluta. A su vez, identifica un sector importante que no se siente representado por ninguno de los dos polos: el 26% quiere que gane una tercera alternativa nueva. El 9% restante respondió que no sabe a quién votaría en los próximos comicios.

El peronismo encabeza las preferencias para 2027

La consultora planteó una pregunta concreta: “¿Qué prefiere para la próxima elección presidencial?”. Entre las respuestas, un triunfo del peronismo se ubicó por encima tanto de la continuidad de Milei como de la aparición de una nueva alternativa.

El informe advierte que esta opción dependerá fuertemente del escenario electoral y de los candidatos. En este segmento desencantado, el respaldo a Milei fluctúa notablemente según el rival: ante un enfrentamiento con el peronismo (encabezado por el gobernador Axel Kicillof) retiene un 35% de estos votos, pero ante una figura externa y nueva como Daniel Hadad, esa adhesión cae al 19%.

El escenario de un balotaje entre Milei y Kicillof

El informe también incluyó un hipotético balotaje entre el presidente Milei y Kicillof. En ese escenario, el mandatario provincial obtuvo un 42% frente al 41% del libertario, mientras que un 16% respondió que no sabe.

Los dos resultados, por lo tanto, deben leerse por separado: el peronismo lidera las preferencias generales, pero una posible segunda vuelta entre Kicillof y Milei presenta números mucho más ajustados.

La tercera alternativa, una incógnita para los dos espacios

En paralelo, el 26% que desea una opción distinta introduce un factor de incertidumbre. Entre los independientes —que, según el informe, representan el 47% del electorado—, el 41% prefiere que gane una tercera alternativa.

Ese sector tampoco tiene un comportamiento electoral cerrado. Dentro del segmento que quiere una tercera opción, el 57% afirma que votaría a alguien que no le gusta del todo para impedir que gane el candidato que menos quiere.

A un año de los comicios, la encuesta de QSocial deja un dato central: son más los consultados que prefieren una victoria del peronismo que los que desean la reelección de Milei, aunque la disputa entre candidatos y el destino de quienes buscan otra alternativa mantienen abierto el escenario.

¿Quiénes prefieren otra alternativa?

La preferencia por una tercera opción presenta diferencias según el género, el nivel socioeconómico y el lugar de residencia. El 31% de las mujeres quiere que gane una alternativa nueva, frente al 22% de los varones.

Por nivel socioeconómico, esa respuesta alcanza al 34% del sector alto, al 28% del medio y al 17% del bajo. En el desglose territorial, la Ciudad de Buenos Aires registra un 36%, seguida por el interior, con un 27%, y el conurbano, con un 21%.