Bullrich marcó distancia de Milei y aseguró que está "preparada para ser Presidente"

En medio de las internas en la Casa Rosada por los cierres electorales en las diferentes provincias, la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich afirmó que está “preparada para ser Presidente”, aunque evitó confirmar una futura postulación y sostuvo que las candidaturas deben definirse más cerca de la elección. “Uno tiene que saber esperar su momento”, afirmó en una entrevista con Infobae.

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Consultada sobre una eventual fórmula con el presidente Javier Milei, Bullrich respondió que él no le ofreció la Vicepresidencia. Ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, evitó dar una definición y consideró que aún no es tiempo de conformar equipos electorales. “Estamos a un año todavía”, dijo en relación con el escenario político.

Luego, ante nuevas preguntas sobre una candidatura presidencial, contestó: “No comments”. Luego, explicó que sentirse preparada no equivale a lanzar una postulación: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”. Bullrich sostuvo que las definiciones deben llegar cuando estén dadas las condiciones políticas y electorales.

La exministra de Seguridad ubicó su prioridad en la marcha de la gestión. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente sienta”, planteó al referirse a la necesidad de que la recuperación alcance la vida cotidiana de los ciudadanos.

Hay una realidad que pegó fuerte para Bullrich: desde que jugó a ser oposición de Milei empezó a caer en su imagen positiva. Es un común denominador de la mayoría de las encuestas del último trimestre. Pasó de estar primera a cuarta en los rankings entre la dirigencia política. Un síndrome que también sufrió Victoria Villarruel en su momento: gozaba de buena imagen y buen diferencial pero cuando rompió con Milei empezó a caer en las encuestas estrepitosamente.

Bullrich habló sobre las eliminación de las PASO

La senadora Bullrich confirmó que el oficialismo trabaja para reunir apoyos en el Congreso con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque no descartó que la discusión derive en una suspensión, sostuvo que el calendario obliga a resolver el tema antes de fin de que termine 2026.

El Gobierno arrancó el sprint final para terminar de sellar un acuerdo con los gobernadores e intentar suspender las PASO de 2027. Es la pretensión del ministro de Economía, Luis Caputo, que no quiere temblores económicos a mitad del año próximo.

Mientras siguen las negociaciones, Bullrich puso una fecha estimativa al asegurar que "el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”. Y afirmó: “En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política".

Al respecto, la dirigente reconoció que las primarias le sirvieron para ganar la interna de Juntos por el Cambio frente a Horacio Rodríguez Larreta en 2023. Sin embargo, evaluó que la competencia dejó a la coalición debilitada rumbo a la elección general. “Quedó herida nuestra coalición y muchos votos luego fueron a (Sergio) Massa”, resumió.

En cuanto a las posibilidades de lograr una suspensión de las Primaria, Bullrich fue cauta: “Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien. Yo soy un poquito más... los tengo ahí (a los senadores), los escucho todo el día, hablo con cada uno, intercambio información. Diego habla con los gobernadores y bueno, parecía que después de París estaba todo resuelto, vamos a la sesión. Y no fue tan así. Entonces es como que todos van como midiendo la situación”.