Abrazo de Pato: marcar distancias para ampliar y cotizar en 2027

La reunión fue buena. Ella le planteó que iba a seguir marcando las distancias que correspondan y él no pudo decirle nada más que manifestar su acuerdo. Un pacto de no agresión por necesitarse mutuamente. No se trató de una foto lista para imprimir en la boleta presidencial del 2027, como fórmula, porque “para eso falta”, pero es la meta que para Patricia Bullrich aparece como más probable: acompañar a Javier Milei.

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Las respuestas a la foto fueron, en buena medida, en ese sentido. Como había anticipado el diputado bullrichista Damián Arabia en una entrevista, la imagen hecha con IA de un león abrazando a un pato funciona a la perfección para graficar lo que consideran lo más lógico: los dos impulsando, de la mano, la continuidad del proyecto. Los dos dirigentes capaces de conseguir un caudal de votos que pueda acercar a La Libertad Avanza a una nueva victoria.

Una de las cuentas del ecosistema troll libertario lo graficó de forma clara en X: “Pato, es importante que ataques con algunas cosas al presidente durante al menos 6 meses y te muestres como candidata a presidente para captar el voto del PRO. luego el Javo te propone la VP y nos traes los votos”. Se parece bastante al plan que, por estas horas, parece estar en marcha. La unidad de las dos expresiones del "cambio".

Patricia quiere estar lista para lo que haga falta.

A Bullrich, dicen quienes la conocen, no la mueve la necesidad de diferenciarse de la Casa Rosada por el solo hecho de diferenciarse. La obsesión de la senadora es hablarle a su electorado, no perder contacto con los votantes que cosechó en 2023 y ganar volumen para el 2027, intentando mantener una línea de coherencia. Todo con la intención de apoyar la continuidad del proyecto. Hoy ese proyecto está liderado por Javier Milei y ella no tiene en sus planes enfrentarlo.

De esos casi 24 puntos que obtuvo Bullrich en 2023, buena parte no fueron exclusivamente de ella sino de socios como Horacio Rodríguez Larreta y la UCR. Del primero, leen, queda poco. De los segundos, Patricia aspira a representar al radical de derecha.

Una guía para entender a Patricia

Desde que es preadolescente, Bullrich sueña con ser presidenta y en cada cumpleaños tiene un deseo reservado para esa ilusión. Confesó recientemente que sigue intacta y que lo va a seguir intentando, aunque le quede poco tiempo por haber cumplido 70 años.

No está en los planes enfrentar a Milei ni tampoco romper. No hay garantía de éxito. Por ahora, el plan es acompañar y esperar a ver qué depara el 2027. La articulación y generación de consensos en el Senado son parte del recorrido, aunque mucho más lentos que los tejidos desde un cargo ejecutivo.

Su intención y misión es crecer en volumen electoral y político para convertirse en un factor de poder difícil de ignorar. En parte, ese camino ya fue construido, dado que Milei no puede confrontar con ella.

Las encuestas de imagen la acompañan, apalancadas en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad y sus comunicaciones públicas, tanto en redes como en los medios. Pero en intención de voto sigue al frente el Presidente.

Con videos, ruidos internos, personalidad propia, giras políticas, fotos, reuniones nacionales e internacionales, humanización y un perfil más elegante que en capítulos previos, Bullrich ya inició su camino al 2027.