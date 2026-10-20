Un día después de burlarse de los argentinos que no llegan a fin de mes, el presidente Javier Milei quiso explicar qué quiso decir al afirmar que es "una pelotudez" que se plantee que hay familias que "se quedan sin plata al día 20". También tildó de "opereta" que exista un aumento en la mora de los endeudados con préstamos y tarjetas y defendió el uso de créditos con "altas tasas y bajo monto".

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"Propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten '¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?'. Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá de que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten: ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito", escribió Milei en su cuenta de X.

Hace apenas veinticuatro horas, el Presidente dio un discurso ante empresarios del sector energético en el que negó que una parte de la sociedad no llegue a fin de mes. "Es una pelotudez del tamaño de una casa", señaló. Ante las críticas que destapó, el líder de La Libertad Avanza (LLA) intentó explicar.

En su mensaje, Milei no solo trató de "opereta" la frase sobre la gente que no llega a fin de mes, sino también el aumento de familias endeudadas, lo cual fue "refutado varias veces", según él. "Si no lo entienden, sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan; así no repiten estupideces", indicó.

Y luego siguió: "Traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente, pero no es tan difícil".

¿Qué dijo Milei?

Milei defendió la evolución del programa económico y ratificó su compromiso con el superávit fiscal. Además, cuestionó a los "medios corruptos" en medio de las críticas por la pérdida de poder adquisitivo que afecta a millones de argentinos.

Durante uno de los tramos más controvertidos de su exposición, el Presidente desestimó las dificultades de la población para llegar a fin de mes y atribuyó esa idea al kirchnerismo. "La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?", afirmó.

A continuación, el mandatario llamó a la población a "reflexionar" y lanzó otra descalificación contra sus adversarios: "No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país".