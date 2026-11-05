Los bonos argentinos cotizan en default y Caputo salió a frenar el efecto Trump

La curva de rendimientos de los bonos de la deuda argentina reflejan una prima de riesgo muy elevada, compatible con un escenario de estrés crediticio y una percepción de riesgo de incumplimiento o default, después de dispararse el Riesgo País a 852 puntos y mientras sigue pendiente el pago de unos 850 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que debe concretarse esta semana.

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La administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, salió este miércoles a contener el efecto Trump con una rápida intervención en los mercados del dólar, el mayorista oficial y el financiero o bursátil, para evitar que una presión dolarizadora dispare el precio de la divisa y acentúe las expectativas de devaluación que manejan los operadores en el mercado.

Los bonos de más corto vencimiento, como los GD29 o GD30, tienen tasas de rendimiento del orden del 15%, incluso por encima de los bonos más largo como los GD38 o GD41, lo que solo se explica por el temor de los inversores de caer en un default que estire varios años la posibilidad de recuperar la inversión.

Las tasas de rendimiento de los bonos que surgieron de la reestructuración de la deuda del entonces ministro Martín Guzmán llegaron a rendir más de 20% en la última etapa de la administración de Alberto Fernández y comenzaron a bajar alcanzando el piso de 9% a mitad de año, cuando por decisión de Milei el ministro Caputo no pudo aprovechar la oportunidad para concretar una emisión de deuda en los mercados internacionales.

Los bancos internacionales y fondos de inversión tomaron hace tres semanas la decisión de salir de los activos financieros argentinos, especialmente la deuda soberana, lo que se fue reflejando en la escalada del Riesgo País desde unos 500 puntos hasta los 853 que cerró este miércoles.

A medida que los fondos institucionales van saliendo de los activos argentinos ese lugar lo van ocupando los inversores de perfil agresivo que buscan altos rendimientos asumiendo los riesgos mientras que los fondos buitres ingresan en la etapa siguiente ya preparados para entablar los juicios.

“Todos repiten ‘ya sabemos que el año que viene el tipo de cambio va a subir’. Si fuera cien por ciento consenso que eso va a pasar, ya estaría pasando. Si no está pasando por algo será. ¿Cuánta gente creyó que ayer porque habían ganado los demócratas hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados? Ya se había adelantado el mercado”, explicó este miércoles el ministro Luis Caputo.

Pese a la declaración grandilocuente, lo cierto fue que por orden de Caputo a primera hora de mercado salieron las mesas vinculadas al gobierno a intervenir ofreciendo dólares en el mercado mayoristas y cobertura en el mercado de futuro hasta frenar la primera hora de demanda e instalar la señal de que no iban a dejar correr el precio de la divisa.

Las ventas oficiales fueron luego neutralizadas con compras al punto de permitir al Banco Central cerrar la jornada con la adquisición de 9 millones de dólares para las reservas internacionales, más como una señal de fortaleza ya que se trató de la primera compra del mes.

El dólar mayorista bajó 5 pesos y cerró en 1.546 pesos, con 713 millones operados en el mercado spot, y en futuros, predominaron las bajas en los tramos corto y medio y subas en el tramo largo.

La divisa en el mercado financiero cerró en 1.584,76 pesos el MEP con acreditación en cuentas en el sistema local y 1.675,87 pesos el CCL, para girar al exterior. El volumen operado en este mercado fue de 755 millones, entre los 414 millones del MEP y y los 341 millones del CCL, lo que reflejó que se mantiene la corriente dolarizadora con tendencia a la salida de capitales.

Mientras, Wall Street reaccionó con fuertes subas tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término, que les aseguró el control de ambas cámaras del Congreso.

El Dow Jones avanzó 3,03%, el S&P 500 ganó 1,58% y el Nasdaq 100 subió 1,44% y la expectativa de menor endeudamiento público impulsó a los bonos del Tesoro, con la tasa a 10 años bajando al 4,88%. Además, el petróleo se desplomó y el WTI cayó 8,5% hasta 89,37 dólares ante las expectativas de una posible desescalada del conflicto con Irán.

Las acciones argentinas no acompañaron el optimismo internacional y el MSCI Merval cayó 2,44% en pesos y 2,12% en dólares.