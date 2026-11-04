Salvavidas a Milei: Caputo descarta cambios en la ayuda de EE.UU. tras la derrota de Trump

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó despejar las dudas sobre la continuidad del respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno de Milei después de la derrota electoral de Donald Trump, que dejó a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso norteamericano. El funcionario aseguró que el resultado de las elecciones de medio término no modificará la relación bilateral y descartó que pueda afectar la asistencia económica que Washington le brindó a la Argentina, en un contexto en el que el oficialismo necesita sostener el respaldo externo para afrontar sus compromisos financieros.

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"Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación", afirmó Caputo durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el marco de un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). El ministro también buscó transmitir tranquilidad sobre la evolución de los mercados y las perspectivas cambiarias para el próximo año, cuando Milei buscará su reelección. "Algunos decían que hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados. Y adivinen qué: el mercado ya se había adelantado", sostuvo.

El escenario es relevante para el Gobierno porque el auxilio de Washington se convirtió en una pieza central de su estrategia financiera, en momentos en que el riesgo país volvió a subir, las cotizaciones de los bonos argentinos muestran dificultades y el país todavía enfrenta restricciones para conseguir financiamiento voluntario en los mercados internacionales.

Las declaraciones de Caputo se producen después de que los demócratas consiguieran el control de las dos cámaras legislativas estadounidenses en las elecciones de medio término, un resultado que representó un revés para la administración de Donald Trump y que puede modificar el escenario político interno de Estados Unidos durante la segunda parte de su mandato.

El ministro intentó restarle importancia a las consecuencias que podría tener ese cambio para la relación con la Argentina y sostuvo que el desenlace electoral ya estaba contemplado en las conversaciones que mantuvo con funcionarios norteamericanos durante el encuentro del G-20. "Con respecto a la elección de ayer, yo creo que para Argentina no cambia. Era algo esperado, tal vez no por tanto. Pero no va a cambiar esencialmente la relación entre ambos países", señaló el ministro.

La explicación oficial apunta a preservar la idea de continuidad del vínculo entre Milei y Trump, que durante el último año se tradujo en acuerdos financieros, respaldo político y negociaciones para ampliar la cooperación económica.No obstante, la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a intervenir para respaldar financieramente a la Argentina no depende solamente de la relación personal entre ambos presidentes.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló en un informe que el instrumento clave es el Exchange Stabilization Fund (ESF), conocido como Fondo de Estabilización Cambiaria, que depende del Tesoro estadounidense y permite intervenir en los mercados cambiarios y financieros. "Una victoria demócrata no cierra la puerta a un nuevo paquete como el de 2025", sostuvo la consultora en el reporte citado por Bloomberg. El mecanismo permitiría que el Tesoro comprometa recursos disponibles con aprobación presidencial, sin necesidad de obtener una nueva autorización legislativa para cada operación.

En la misma línea, Facimex consideró que el resultado electoral no modifica automáticamente las atribuciones del Ejecutivo. "El uso del Exchange Stabilization Fund sigue siendo una decisión del Ejecutivo y parece difícil que el Congreso lo modifique el año que viene", sostuvo la entidad.

La preocupación por la continuidad de la asistencia tiene como antecedente el respaldo financiero que la administración Trump brindó a Milei durante 2025, cuando el Gobierno argentino atravesaba dificultades cambiarias y enfrentaba un escenario de incertidumbre antes de las elecciones legislativas. En septiembre de ese año, Estados Unidos anunció una línea de swap por 20.000 millones de dólares, mientras que durante octubre se concretó una operación adicional por 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), que permitió a la Argentina afrontar un vencimiento con el Fondo.