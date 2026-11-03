Caputo anunció medidas de alivio a las pymes endeudadas ante la morosidad récord

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes cuatro medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las pymes, durante su participación en la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Además, adelantó que buscará un acuerdo con los gobernadores para eliminar el impuesto a los sellos.

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Las iniciativas apuntan principalmente a reducir las dificultades que enfrentan las empresas para afrontar sus deudas, en un contexto de morosidad récord que alcanza no solo a los hogares sino también a las empresas, y que alcanzó un 4,13% en montos en agosto pasado, según los datos oficiales analizados por APYME y el CEC.

Caputo explicó que las medidas buscan atender las dificultades financieras de las empresas, especialmente de las pymes, y sostuvo que reducir el costo del financiamiento constituye actualmente una de las principales prioridades económicas.

En ese sentido, rechazó que las iniciativas representen un "plan platita" y las presentó como respuestas a problemas coyunturales que, según afirmó, demandarán tiempo para resolverse.

Las cuatro medidas que anunció Caputo para las pymes endeudadas

Las cuatro medidas anunciadas por Caputo en su discurso de este martes en la Conferencia Industrial de la UIA son:

Suspensión de embargos: ARCA suspenderá hasta mayo de 2027 los embargos sobre las pymes, con el objetivo de darles mayor margen para ordenar sus cuentas.

ARCA suspenderá hasta mayo de 2027 los embargos sobre las pymes, con el objetivo de darles mayor margen para ordenar sus cuentas. Ampliación de los planes de pago: el régimen de 18 cuotas para regularizar deudas con ARCA, que hasta ahora alcanzaba a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, se extenderá a las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.

el régimen de 18 cuotas para regularizar deudas con ARCA, que hasta ahora alcanzaba a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, se extenderá a las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. Compensación de deudas aduaneras: las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones, o IVA vinculado a exportaciones, para cancelar deudas aduaneras. El beneficio también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente por un porcentaje menor que se incrementará progresivamente. El objetivo es avanzar hacia una cuenta corriente aduanera única entre las empresas y ARCA, señaló el ministro.

las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones, o IVA vinculado a exportaciones, para cancelar deudas aduaneras. El beneficio también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente por un porcentaje menor que se incrementará progresivamente. El objetivo es avanzar hacia una cuenta corriente aduanera única entre las empresas y ARCA, señaló el ministro. Créditos para la industria automotriz: el Banco Nación destinará financiamiento al sector automotor con plazos de entre tres y cinco años y tasas fijas de alrededor del 20%.

Por otra parte, el ministro anunció que propondrá a los gobernadores la eliminación del impuesto a los sellos, un tributo provincial que cuestionó por su impacto sobre los consumidores. A diferencia de las cuatro medidas anteriores, esta última iniciativa requerirá alcanzar un acuerdo con las administraciones provinciales para avanzar en su implementación.

Caputo reconoció que el crédito no crece al ritmo esperado

En paralelo, Caputo reconoció que el crédito bancario está creciendo a un ritmo menor al que espera el Gobierno, aunque descartó que se deba a un problema de liquidez. En cambio, atribuyó la desaceleración al aumento de la morosidad por la situación heredada y a la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027. "Hoy el crédito crece menos a nivel bancario de lo que nos gustaría ver", admitió en ese sentido.

También reconoció que la demanda de dinero no aumentó al ritmo esperado por el Gobierno y vinculó ese fenómeno con la persistencia de la inflación. En ese marco, advirtió que el otorgamiento de préstamos a largo plazo implica asumir riesgos políticos.

Por otra parte, el ministro de Economía defendió el programa económico oficial y sostuvo que se apoya en tres pilares: la estabilidad macroeconómica, la reducción del denominado "costo argentino" y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre el segundo punto, afirmó que la competitividad debe recuperarse mediante rebajas impositivas, desregulaciones, menores costos financieros y mejoras de infraestructura, en lugar de recurrir a devaluaciones.

Finalmente, Caputo cuestionó los reclamos de algunos sectores industriales por las dificultades para competir con productos importados y sostuvo que la rentabilidad también depende de las decisiones empresariales. No obstante, reconoció que existen "problemas concretos de corto plazo" que el Gobierno busca atender.

El ministro de Ecnomía contrastó la situación de los fabricantes de neumáticos con los casos de Lumilagro y la empresa de calzado Ombú, a las que presentó como ejemplos de adaptación a las nuevas condiciones económicas. La empresa de termos, en verdad, despidió este año a unos 170 trabajadores para reorientarse hacia la importación de productos terminados desde China.