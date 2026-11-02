La UIA organiza su Conferencia anual en medio de la crisis industrial y sin Milei

El encuentro se da cuando los números de la industria siguen su rumbo descendente, al caer un 3,2% en agosto según las últimas cifras del IPI elaborado por el Indec.

La Unión Industrial Argentina (UIA) organiza este martes su 32ª Conferencia Industrial mientras se profundiza la crisis del sector, con varios pedidos al Gobierno y frente a una nueva ausencia de Javier Milei.

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El encuentro se da cuando los números de la industria siguen su rumbo descendente, al caer un 3,2% en agosto según las últimas cifras del IPI elaborado por el Indec. Y cuando la economía ya entró virtualmente en recesión, tal como advierten las principales consultoras del mercado tras la evaluación preliminar de la actividad al cierre de septiembre.

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Los ejes de la Conferencia Anual de la UIA 2026

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, afrontará en este contexto su segunda Conferencia Industrial. Si bien llegó con un perfil dialoguista, el devenir crítico del sector llevó a que paulatinamente endureciera su discurso y remarcara la baja, la pérdida de empleo industrial, la falta de inversiones y la caída de la actividad en rubros clave como el textil o el metalúrgico.

Rappallini mantendrá este martes su enfoque institucional, propio de haber asumido como candidato de unidad, pero con el apoyo clave de las grandes empresas de orientación exportadora como Techint o Arcor. Así, su discurso de cierre buscará correrse de un tono de reclamo para pararse desde uno propositivo y conciliador. Y, de cara al año electoral 2027, señalará la importancia de la construcción de acuerdos entre los diferentes sectores.

Sin embargo, más allá de las formas, lo cierto es que hará hincapié en las necesidades urgentes del sector. En ese sentido, el titular de la UIA planteará que con la estabilidad macroeconómica no alcanza, sino que se debe incrementar la competitividad.

También reconocerá el riesgo para la industria que supone la transición que ejecuta Milei, especialmente en cuanto a la apertura comercial, y remarcará tanto la destrucción del empleo industrial como la caída de la actividad.

El costado positivo de la entidad se verá en la presentación de dos nuevos proyectos: un Pacto Fiscal Federal y un Régimen Industrial para la Competitividad Internacional, por los que buscará que el Gobierno nivele la presión impositiva local con la de los principales países industriales de la región.

Las críticas de la UIA y la ausencia de Milei

De este modo, Rappallini reiterará varios de los puntos críticos que subrayó en los últimos días. "A este ritmo, lo ideal ya sería que al menos se frene este proceso de pérdida de empleo y luego se revierta. El año que viene va a depender mucho de lo que haga el Gobierno. Si continúa tan fuerte con este apretón cambiario y monetario, seguramente vamos a tener que convivir con un mercado sin pesos y con una economía que no crecerá", dijo ayer en una entrevista con Clarín, y advirtió que "si la Argentina este año termina con cero crecimiento y el año que viene sigue así o entra en recesión, seguramente será muy complejo para muchos sectores".

La UIA ya había dado una fuerte señal política la semana pasada, cuando relanzó su Consejo Académico y convocó a un grupo de economistas de distintas corrientes para discutir el rumbo de la economía y aportar propuestas para el desarrollo productivo. Entre otros puntos, en su primera reunión discutieron el impacto del RIGI, luego de que la entidad reclamara persistentemente un "RIGI industrial", que extienda a este rubro los beneficios impositivos del régimen existente.

En este marco, Milei volverá a ausentarse, pese a que concurrió con entusiasmo a decenas de otros encuentros empresariales este año, desde el Consejo de las Américas al AmCham Summit, pasando por la Convención Anual del IAEF, las reuniones de las Bolsas de Comercio de Córdoba y de Rosario, el Latam Economic Forum y la Expo Rural, además del mensaje que envió al Coloquio de IDEA.

Así, el Gobierno estará representado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien abrirá la Conferencia a las 9 de la mañana y tendrá la difícil misión de justificar la caída de la industria de un 2,7% en lo que va del año. En tanto, quien cerrará el encuentro, a la par del discurso de Rappallini, será el jefe de Gabinete, Diego Santilli.