La mitad de las PYMES advierte que puede desaparecer

Tres de cada cuatro pymes rechazan el modelo económico del gobierno de Javier Milei, en el marco de una profundización de la retracción del consumo y el aumento de costos para las empresas, precisó un informe de APYME y la UNPAZ.

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En concreto, rechazó el modelo económico un 75,6% de las pymes consultadas, mientras que el 43,5% de los empresarios advirtió que su empresa enfrenta un riesgo directo de desaparición, según la encuesta realizada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

Según el resumen ejecutivo, el 52,2% de las firmas informó un empeoramiento de su situación general, el 51,2% registró caídas en sus ventas y el 50,2% obtuvo resultados económicos negativos. APYME describió el escenario como de “debilidad persistente”, especialmente para las empresas de menor tamaño.

La entidad vinculó la caída de las ventas con la reducción del consumo en el mercado interno y señaló que las empresas también afrontan aumentos de costos, en particular de la energía y los combustibles. A ello sumó la competencia de productos importados y el uso reducido de la capacidad productiva.

En ese sentido, el 48,8% de las firmas opera con hasta la mitad de su capacidad instalada. Por otra parte, el informe indicó que el 43,5% realiza inversión tecnológica y que esta se financia principalmente con recursos propios.

La preocupación de las pymes se da en el contexto de la caída de la actividad en el tercer trimestre, que dejó al país en una virtual recesión al encadenar dos trimestre consecutivos a la baja, advierten las consultoras privadas.

Las pymes advirtieron por despidos, costos y la baja del crédito

Durante el tercer trimestre, el 34% de las pymes consultadas redujo personal. De cara al último trimestre del año, en tanto, el 25,8% contempla medidas de ajuste laboral, entre ellas suspensiones, reducción de jornada, despidos o no renovación de contratos.

El 56,9% señaló un fuerte impacto de los costos fijos. La energía, mencionada por el 63,2%, y los combustibles, por el 42,6%, aparecieron entre los rubros más críticos. Además, la apertura importadora perjudicó la competitividad del 38,3% de las empresas relevadas.

En materia financiera, el 73,7% de las pymes se sostiene exclusivamente con recursos propios, mientras que el 46,9% no accedió al crédito durante el último año. Solo el 9,6% obtuvo financiamiento en condiciones favorables.

El estudio identificó las tasas de interés elevadas, señaladas por el 52,2%, y el riesgo de sobreendeudamiento entre los principales obstáculos para el financiamiento y la innovación. APYME también afirmó que la participación de los programas públicos de apoyo continúa siendo reducida.